▲李秉穎提醒，這段時間的醫療院所要特別提高警覺。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

桃園機場染疫風波延燒，相關本土個案累計20多例，更已擴及社區感染，讓外界擔憂去年（2021）的5月本土疫情會再度上演。對此，台大小兒感染科醫師李秉穎指出，這就要看是否有不明傳染源的社區感染，目前為止尚未看到這跡象；但他也提醒，這段時間醫療院所要特別提高警覺「任何一個疑似症狀都要盡快做新冠篩檢。」

桃機染疫風暴擴及社區，導致6所國中小預防性停課。針對病毒進入社區憂慮，李秉穎在昨（10）晚播出的「年代向錢看」指出，傳染鏈會不會對社區造成影響，就要看是否出現「不明感染源」的社區感染。

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李秉穎舉例，案17416這位未滿五歲的確診個案，原本被列在不明感染源，這件事就要緊張了，因為在他被發現前，「可能已經傳染給很多人」，這就是所謂的隱形傳染鏈，會有社區爆開感染的風險；不過還好最終仍查出他的源頭是從機場來的。

李秉穎說，目前的個案都還能追溯到傳染來源，就可以不用過度擔心。他也形容，現在的情況有點像是去年Delta到屏東的狀況，當時言論也一面倒認為「台灣守不住」，但後來證明還是控制住了。

李秉穎強調，我們要擔心的並不是有沒有變異株進入國內，因為這是可控的，要注意的是「有沒有爆發不明傳染源的社區感染」，就如同去年5月時，一旦一天有4、5個不明傳染源個案爆出，就代表傳染鏈在社區很久了，此時要應對的方式就是「地區性篩檢」。

「不過尚未看到這跡象」李秉穎提醒，這段時間是醫療院所要特別提高警覺，「有任何一個疑似症狀都要盡快做新冠篩檢」，不要讓社區出現真正的隱形傳染鏈，這樣就能較為放心。