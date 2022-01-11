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天津核酸檢測系統「一天出包2次」　民眾雪中排隊3小時

▲天津出現Omicron本土疫情。（圖／CFP）

▲天津出現Omicron本土疫情，民眾排隊做篩檢。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸天津疫情持續擴散，10日再增10例，當地開展全市範圍內核酸檢測，然而系統卻「出包」，各監測點需要工作人員手動錄入被檢人員的身份資料，檢測速度一定程度受到影響。

據《大經濟觀察網》報導，距離天津完成全員核酸的最後時限不足9小時，天津核酸檢測登記系統仍在「升級」中。這是天津自1月9日早晨7時起，決定在全市範圍內開展核酸檢測後，核酸檢測系統第二次出現問題。

一名完成檢測的市民10日透露，他從下午2:30開始排隊，等了三個小時才完成檢測，期間核酸登記系統一度打不開，身份證、電話號碼等個人訊息需要工作人員手動填寫。

家住天津市北辰區的李阿姨也表示，10日早上7點多她就等候在社區指定的採樣點，但等到中午11點被告知系統崩潰，由於天氣太冷，她只能先回家再等通知。

▲▼天津Omicron患者過半是小孩！陸專家：感染有明顯低齡化趨勢。（圖／路透社）

▲天津Omicron患者過半是小孩。有大陸專家指出，感染有明顯低齡化趨勢。（圖／路透社）

據報導，天津核酸檢測系統是由天津健康醫療大數據超級平台開發運營。2019年2月，該平台項目落戶武清開發區高村科技創新園。借助與天津市衛健委的合作，天津健康醫療大數據超級平台先後開發了健康天津APP、入院登記系統、入院登記實時監測系統、發熱門診播報系統、流感大數據監測平台、天津市疫情防控公共服務平台等。

武清開發區高村科技創新園辦公室人員表示，目前天津的核酸檢測系統確實由該平台設計和運營，對於系統崩潰原因，工作人員認為「應該不是系統設計的問題，可能與存儲有關」。

事實上，不同社區的採樣點的組織協調能力並不一致。天津很多社區按樓分批次就執行得很好，檢測速度有保障。有網友表示，等社區通知下樓十分鐘就完成了檢測，「沒凍著，社區工作人員和志願者很給力。」

10日舉行的天津市新冠疫情防控新聞發布會通報顯示，截至1月10日下午3時，據天津市全市採樣9624938人，完成檢測3427807人，除報告的陽性感染者外，其他均為陰性，檢測工作正在進行中。

據天津市委市政府和市疫情防控領導小組、市防控指揮部此前的決定，天津自1月9日早晨7時起，完成全市範圍內的全員核酸檢測。目前津南、南開、東麗、西青四區的全體居民已完成檢測。最晚到11日早晨7點，其他12個區全體居民也要按計畫完成檢測。

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