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李秉穎坦言：對7+7「一直很不安」！曝與病毒共存3後果

指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心專家小組成員李秉穎。（資料照／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

桃機群聚案確診連環爆，醫界也對這波疫情相當擔憂，深怕「複製去年五月處境」，對醫療體系造成很大負擔。中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎指出，的確有可能複製，但目前尚未出現這跡象。不過，最讓他一直感到不安的就是春節「7+7」方案，他認為，最好的方式還是回到「14+7」。

桃機確診風暴近日不斷延燒，李秉穎在節目「年代向錢看」提到，是有可能複製去年5月的情況，「但目前還沒看到這跡象」。他說，要再觀察2周，假設2周內的不明傳染源病例真的爆開，代表已經有大規模社區流行，不過目前還在可追蹤範圍，因此「要緊張、警覺，不用恐慌。」

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李秉穎也坦言，不少人一直談邊境檢疫，「我自己也覺得7+7很不安」。他直言，除非民眾真的完全了解、並確實配合檢疫措施，都待在房間不出去，我們才會是安全的。

李秉穎不諱言，就算機場傳播鏈都阻斷，過年前這段時間，每天一定都還是有10幾個境外移入的病例，「隨時都會造成破口」。

李秉穎認為，還是要「回到14+7」，雖然Omicron潛伏期較短，但那是平均下來的數字，最久仍會達到兩周。至於與病毒共存這件事，他表示，雖然病毒已經輕症化，但一個城市一天有幾千人住院是非常大的醫療負擔，萬一台灣採取完全開放、與病毒共存，「鐵定會有個非常嚴重的陣痛期」且會長達好幾個月，面臨無法出國、經濟消退的情況。

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