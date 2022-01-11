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王必勝曝長程航班採檢「陽性比想像高」　今還有7架次逾600人待採

▲▼陳時中與王必勝等至桃園機場勘查入境旅客動線，並成立前進指揮所。（圖／指揮中心提供）

▲王必勝（右4）說首長程航班10%陽性率比想像中高。（圖／資料照。指揮中心提供）

文／中央社

長程航班旅客今天起進行快速PCR落地採檢新規定，採檢結果為陰性才能入境，政策上路首日，桃機前進指揮所指揮官王必勝說，首架抵台的長程航班有4人、高達10%採檢陽性，比想像高。

桃園國際機場長程航班旅客採檢新措施上路首日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在桃機前進指揮所指揮官王必勝、桃園國際機場公司總經理但昭璧、疾管署北區管制中心主任巫坤彬等人的陪同下，在入境長廊隔著玻璃視察候機室內的採檢作業，隨後也前往檢體篩檢站了解作業情況。

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今天第一架抵台的長程航班，華航CI52班機，在凌晨3時59分自澳洲雪梨飛抵台灣，班機上的入境旅客共41人，截至清晨6時15分許才完成所有採檢作業。 對於首架航班花費了2個多小時才完成採檢作業，王必勝接受媒體聯訪時指出，這跟檢驗的方法有關係，最重要的因素「就是陽性率太高，比我們想像高」，41名旅客有4人陽性反應，高達10%，因此立即調整採檢方式，這些問題都是要實際做下去才會知道。

王必勝指出，前進指揮所先前規劃的1小時完成，是指採檢陰性旅客應該1小時都要離開，至於採檢陽性旅客本來就不算在裡面，因為陽性旅客還需要等行李、救護車，處理時間就更不一定。

王必勝說，早上作業時也發現，除了檢驗名單有問題，航班抵達時間也比預期早，跟前進指揮所的規劃不一樣，必須分散人力、不要集中在一起，因現在是「航班多，旅客少」，另外檢體篩檢站的檢驗量還是不夠，今天只有20台檢測機器，需大量增加，應該要增加4倍。

王必勝表示，以大方向來看，在桃機採檢把確診的民眾隔絕在外是正確的，或許第一次不夠完美，但相關單位都會持續修正改善。上午的5架航班約253名旅客處理告一段落後就開會檢討流程，能處理的就立即改善。對於部分人員未依規定穿著防護衣，也已經即時規勸改進。

依據前進指揮所規劃，旅客在下機後進入候機室依序坐好，接著排隊審核資料並領取採檢用物，隨後往採檢區進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，完成採檢後再回到座位上等待結果出爐。今天上午5架長程航班已全數採檢完畢，至於檢驗結果截至上午8時30分仍在統計中。

根據桃機旅客預報資料顯示，今天的長程航班共有8個班次，包括來自美國洛杉磯、西雅圖、舊金山、澳洲、土耳其伊斯坦堡及杜拜，總計近700人需要採檢。

交通部日前表示，依據航空公司訂位資料顯示，預估春節期間旅客入境尖峰期會落在1月3日至16日。航空業者則是表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，春節返鄉人潮明顯減少。

陳時中昨天在疫情記者會中表示，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿或集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，將指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院。

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