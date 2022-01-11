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鳴響汽笛慶賀　成大博物館4大特展開展

▲成大博物館正式開幕4大聯展，歡迎歡迎校內師生、校外民眾一齊入館欣賞成大跨領域學術成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大博物館正式鳴笛開幕4大聯展，歡迎歡迎校內師生、校外民眾一齊入館欣賞成大跨領域學術成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

虎年迎新春，就來成大博物館！「城東有成」、「大船出港：造船與港灣工程—工程教育史系列展IV」、「疫苗邊界—疫苗科學展」、「鯤首之城：17世紀荷治福爾摩沙的熱蘭遮堡壘與市鎮」四大特展廣納人文、史地、工程、醫療、社科等領域，內容豐富，歡迎校內師生、校外民眾一齊入館欣賞成大跨領域學術成果。

成大博物館正式開幕4大聯展，特別安排船用汽笛鳴響儀式，呼應大船出港特展。此汽笛是1972年由日本公司Tokyo Siren Co., Ltd.製作，後來在高雄拆船廠拆卸的退役船用汽笛零件，同類型船用汽笛普遍出現在中型船艦上，每當新船下水或出港啟航時，就會鳴響。隨著鳴笛聲響徹天際，4個特展也有如大船即將出港，帶領師生民眾航向更遠大的未來。

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▲成大博物館正式開幕4大聯展，歡迎歡迎校內師生、校外民眾一齊入館欣賞成大跨領域學術成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大校長蘇慧貞表示，透過大家共同溝通與建構的過程中，找到可以相互支持信賴與持續堅持的價值，世代之間也會因為這個價值，不論何時何地都能用堅信的理念努力下去。「就算有形貌或組織上的改變，90年來我們從來沒有離開文化本質。」對於成大人在各場域都能持續學習、發展，蘇校長發自內心表達感動與感激，並期許在共同擁有的90年望向百年，「每一個人的參與，都能轉化為成大、台南，甚或是整個國家、整個世界有意義的一段歷史」。

▲成大博物館正式開幕4大聯展，歡迎歡迎校內師生、校外民眾一齊入館欣賞成大跨領域學術成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大博物館館長吳秉聲向參與4大特展的成大策展團隊、提供協助的老師們以及博物館同仁一一致謝。他指出，成大博物館一直致力於提供校內師生跨域合作的平台，而在這4個特展中，即具體展現了這樣的精神，博物館未來也將努力盡到這項使命。

▲成大博物館正式開幕4大聯展，歡迎歡迎校內師生、校外民眾一齊入館欣賞成大跨領域學術成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「城東有成」特展結合成大博物館、創產所與文學院之力，回顧成大與府城的長久互動與緊密連結，爬梳這片土地的歷史脈絡，整理成大與台南的文化資產、史料研究、地方開發、課程踏查等內容。此外，展間中央矗立壯闊氣派的大木作，呈現在地寺廟元素，讓觀眾能近距離一睹傳統工藝之美。

▲成大博物館正式開幕4大聯展，歡迎歡迎校內師生、校外民眾一齊入館欣賞成大跨領域學術成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「大船出港：造船與港灣工程－工程教育史系列展IV」為成大博物館工程教育史系列展的第4檔，以「港埠」及「船舶」為標的，回顧成大水利及海洋工程學系與系統及船舶機電工程學系的歷史沿革以及畢業師生在好灣相關領域的貢獻，也能看到好灣港埠工程與產業技術的演變。其中展出了1996年好灣第一艘自行設計的16.5萬噸級散裝貨輪海盛號的同型輪「海豐號」的設計藍圖放大版，其中即有成大校友的參與，呈現能源轉型與國艦國造的國家政策下，成大在人才培育與知識產出扮演了重要角色。

▲成大博物館正式開幕4大聯展，歡迎歡迎校內師生、校外民眾一齊入館欣賞成大跨領域學術成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「疫苗邊界-疫苗科學展」從疫苗的發展背景、科學知識與製造原理、社會倫理議題、以及疫苗與你我之間的關係等面向建構大眾對疫苗的認知。策展團隊與成大傷口修復中心的醫師合作，引入心理學的理論根據，在展間裡懸掛自我對話般的文字雲，除了讓參觀者了解疫苗與社會各面向息息相關，也能反思自身在面對施打疫苗的心理變化。策展團隊期許透過「疫苗」與「邊界」的思考，以成大的學術成果回應多變世界，也在凝聚跟劃分的過程中不過度傷害他者，共同面對當代現象。

▲成大博物館正式開幕4大聯展，歡迎歡迎校內師生、校外民眾一齊入館欣賞成大跨領域學術成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「鯤首之城：17世紀荷治福爾摩沙的熱蘭遮堡壘與市鎮」呼應熱蘭遮城即將建城滿400年，展出成大建築系師生花費5年心血所呈現的17世紀中期熱蘭遮城堡壘建築重建研究，剖析堡壘營造工法，並以不同階段的建築圖像說明變化歷程，也介紹荷蘭軍事工程規劃家，並考察荷蘭東印度公司檔案所記載的文獻裡對市鎮規劃、堡壘建築的描寫，走入展間有如穿越時空，重新認識身處的這片土地。

成大博物館特展資訊：「城東有成」展期自2021年11月2日至2022年6月30日；「大船出港：造船與港灣工程－工程教育史系列展IV」展期自2021年11月11日至2022年4月30日；「疫苗邊界-疫苗科學展」展期自2021年11月23日起；「鯤首之城：17世紀荷治福爾摩沙的熱蘭遮堡壘與市鎮」展期2021年11月29日 至 2022年9月30日。

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