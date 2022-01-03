台南水道博物館美景化身電子桌曆　12張美景陪伴一整年

▲台南山上花園水道博物館，製作了一套2022年電子桌曆，蒐羅園區美景及特色，公布在粉專提供民眾下載。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序進入2022年，新年開始，台南山上花園水道博物館製作了一套電子桌曆，蒐羅園區美景及特色，公布在粉專提供下載，其中寵物明星園長，更是引起討論，館方表示，從建築到自然環境，園區處處可入鏡，除了製做桌曆以外，也很適合設計現代人每天必用的長輩圖，歡迎大家多多來取景。

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山上花園水道博物館開館兩年來，除了保存完善的百年紅磚建築以外，充滿自然風味的環境，以及別具特色的裝置藝術，還有園區規畫種植的四時草花，已經成為新興的攝影熱點，每天都可以看到遊客在園區內拍照取景。

近年來，隨著攝影器材普及，民眾將值得紀念的圖片製作成月曆或電腦螢幕桌面蔚為流行；水道博物館表示，為了讓來過的遊客能夠再次感受園區氛圍，沒來過的朋友能夠更認識水道，因此精選了12張園區美照，包括曾由文化部與全球最大古蹟攝影比賽「維基愛古蹟」票選國內第1名的淨水池區，以及博物館區兩棟百年古蹟老建築，還有園區充滿綠意的環境，和最受遊客歡迎的狗明星園長，製作成電子桌曆，每張都有特殊的意涵與內容，張貼到粉專後也引起熱烈迴響。

館方表示，最近正是園區花卉盛開時節，歡迎民眾前來取景，而透過美照宣傳，希望讓更多人喜歡這裡，進而造訪，再從中感受獨特的歷史文化背景，知道台灣自來水發展過程，落實博物館文化傳承的教育功能。水道博物館高清月曆下載網址：https://reurl.cc/zMyeZ7。