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台南山上花園水道博物館　白雪木及時綻放增添聖誕節慶氣氛

▲台南山上花園水道博物館園區內的白雪木卻正欣欣向榮，一整片雪白花葉，美不勝收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館園區內的白雪木卻正欣欣向榮，一整片雪白花葉，美不勝收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序進入蕭瑟的冬季，大部分的花草都凋萎避冬，但台南山上花園水道博物館園區內的白雪木卻正欣欣向榮，一整片雪白花葉，美不勝收，館方表示，白雪木又名聖誕初雪，雪花般的花朵及苞片，為園區帶來不少浪漫氣氛，連日已經吸引不少遊客前來取景留念，成為園區另一亮點。

▲台南山上花園水道博物館園區內的白雪木卻正欣欣向榮，一整片雪白花葉，美不勝收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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文化局指出，山上花園水道博物館擁有廣大戶外空間，加上自從日治時期以來，就種植有各種花草樹木，後來更成為苗圃用地，因此花草種類豐富，園區整建規劃時，就充分利用這個特性，補植花木，除了古蹟文史外，也打造自然豐富景觀
兩年前開園後，館方沿著大門口右側花園區前方延伸至宮之森圓環的石子小徑旁，種下一整排白雪木，去年冬天就有大片白花盛開，矮小茂密的花叢，恍若點點白雪飄下，落在小樹頂端，更將整條石子小徑營造出節慶感，在網路上爆紅。


館方表示，雖然今年年中接連豪雨，部分樹株受損，數量略有減少，但時隔一年，大部分的白雪木顯得更加茁壯，豐滿的枝葉，也吸引入園遊客目光。

▲台南山上花園水道博物館園區內的白雪木卻正欣欣向榮，一整片雪白花葉，美不勝收。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現況估計，白雪木已經綻放約八成，花期預計可以延續到農曆春節前，館方表示，目前也已經在東側空地遍撒播斯菊種子，預計將在春節前後接力綻放，從現在起，只要到園區，都可以拍到各種不同的美景，也歡迎民眾利用假日前來踏青賞花。

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