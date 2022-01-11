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快訊／立院三讀海空戰力提升採購案　2400億特別預算小刪3.1億

▲▼立法院院會 數位發展部組織法草案 三讀 敲槌 蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會三讀通過海空戰力提升特別預算案，立法院副院長蔡其昌敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會11日三讀通過「中央政府海空戰力提升採購特別預算案」，將整體規模新台幣2372億6999萬7000元的特別預算，在採購作業費刪減1000萬元、武器裝備費刪減3億元，預算編製不受《預算法》不得充經常支出規定的限制，並且得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理。

立法院在去年11月23日三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》，明定特別預算上限為新台幣2400億元，採購的項目包括岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統等。

隨後，行政院會在去年11月25日通過中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度），編列2372億6999萬7000元用於採購反艦、防空、反制三大面向軍購計畫，函請立法院審議。

立法院長游錫堃10下午日召集朝野黨團協商，研商「中央政府海空戰力提升採購特別預算案」，歷經超過兩個小時的討論，總計處理朝野立委提出的173項提案。

游錫堃會後宣讀協商通過內容，含通案決議採購作業費刪減1000萬元（科目及分配年度均自行調整）、武器裝備費刪減3億元（科目及分配年度均自行調整），還有高效能艦艇標餘款不得流用，以及每年度至立法院相關委員會進行執行報告（至少1年1次）。

對此，國防部長邱國正表示，對於黨團協商決定採購作業費刪減1000萬元、武器裝備費刪減3億元，科目自行調整，他個人沒有意見，絕對尊重立法院的指導。

根據《海空戰力提升計畫採購特別條例》規定，計畫採購所列項目之獲得、產製 、維修、工程及訓練，得採限制性招標，委由國內依法設立之法人、機構或團體辦理， 不受《政府採購法》規定的限制。

條文明定，本條例所列預算之執行，審計機關應依法辦理審計，主管機關應將上一年度的採購執行進度及次年支用規劃，於每年5月底前向立法院提出書面報告備查。另外，本條例施行屆滿之日次年5月底前，主管機關應就其實施成效作成總結報告，並送立法院。

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