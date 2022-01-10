最硬教召「全程野宿、不准叫外送」！　1族群嗨爆：想報名

記者邱晟軒／綜合報導

國防部先前宣布「年年施訓、每次14天」全新教召制度，今再傳出國防部長下令，未來北、中、南各會有一個教召營實施「全程野宿」且不得叫外送。消息曝光後，立刻掀起喜愛露營的網友嗨翻直呼，「國家出錢免費露營，我都想去了」。

本站今報導「教召注意！實施「全程野宿」 14天睡帳篷野炊、不能叫外送」，國防部長邱國正要求，北中南各作戰區，選擇一教召營施行「全程野宿」，言下之意，教召除了延長至14天外，各部隊要檢整野營所需帳篷、野炊裝備，全程睡帳篷。

國防部指出，此調整主要是讓教召部隊能夠先行適應台海戰爭的「戰術位置」，除了要適應野地宿營、戰場經營外，甚至還需要野炊開伙，「不准訂便當」，藉此達到「平戰一體」要求，若試行良好的話，未來則會推廣至全軍。

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▲教召新制曝光，未來部隊將實施「野戰訓練」不准訂便當。（示意圖／國防部發言人）

針對教召新制規劃消息曝光後，立刻引起網友熱烈討論，「現在當兵的像是在教召，教召的像是在當兵？」、「野宿對台海作戰有啥助益」、「這不是很正常的事？哪國還可以訂便當」、「恭喜七年級」、「後備軍人比職業軍人還精實？」、「三軍未發，小蜜蜂先至」。

更有許多熱愛露營的網友嗨喊，「愛露營的人有福了，一次讓你露14天」、「最近愛露營的可以主動教召」、「真爽，露營露到爽」、「愛露營的一定超興奮，超想被抽到」、「全台最大露營場地，上線了」、「請問要自備露營車嗎」、「國家出錢讓你們能夠免費露營，我都想去了」。

▲▼教召新制曝光，掀起網友熱烈討論！。（圖／翻攝ETtoday新聞雲FB）