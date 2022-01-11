快訊／冷氣團達標　「先濕後乾」越晚越凍探8度

▲今晨7時溫度分布圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

強冷空氣今天（11日）南下，中央氣象觀測，台北氣象站今上午7時已經降到13.8度，大陸冷氣團達標（台北氣象站小於14度）。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今越晚越冷，尤其到深夜到周三清晨最低溫，台北測站有機會跌到11-12度，空曠地區8-10度。

►氣象局對17縣市發布「低溫特報」，今下午至周三上午低溫區域：

[廣告]請繼續往下閱讀...

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼17縣市低溫特報。（圖／氣象局）

彭啟明在臉書說，今強冷空氣快速接近影響台灣，白天就在降溫的過程當中，越晚越冷，尤其到深夜或周三清晨，是這波冷空氣的最低溫，台北測站有機會跌到11-12度，空曠地區8-10度，中南部14-16度，空曠地區有機會10-13度，都會非常有感。

彭啟明指出，目前北部水氣較多，溫度又開始下滑，感覺有點濕冷；但今下半天開始乾冷空氣接近，將逐漸轉乾，顯著偏乾冷，不過北部及東北部的雲量仍較多，迎風面仍有偶陣雨。

▼最新真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，周四、周五水氣更為減少，各地將有陽光出現，轉為早晚有溫差的天氣，溫度會稍回升，白天會較為明顯，清晨低溫約比周三略回升1-2度，但還是偏冷，西半部要留意輻射冷卻的清晨低溫。

彭啟明分析，這波一直要到周六、周日，強冷空氣的勢力才會顯著減弱，各地也將會回溫，不過還是涼冷的天氣，北部約14-20度，中南部15-24度，稍回溫相對之下會舒服許多。

氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，今晚北部局部地區有10度以下低溫，預計周三清晨是最冷時間，台南以北和宜蘭、花蓮及金門可能10度以下。

陳伊秀說，今華南雲雨區東移，白天有些水氣，但以北部降雨為主，東半部也有局部降雨，中南部則是雲多、偶爾零星降雨，水氣晚上會逐漸趨緩。

陳伊秀指出，這波強冷空氣影響到周五，周六、周日減弱，溫度稍回升；下周一鋒面加上東北季風增強，又是另一波冷空氣。