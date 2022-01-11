尾牙續攤大亂鬥　2幫人馬KTV互毆！警辣椒水伺候「輸贏都帶走」

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市北苗地區1間KTV，10日凌晨發生客人互毆事件，苗栗分局立即啓動快打機制趕赴現場，見大廳有20餘人叫囂咆哮，警方隔成人牆，仍有數人不聽勸阻，向警方叫駡丶推擠，甚至攻擊；警方使用辣椒水驅離，隨後將4名暴力動粗者依現行犯逮捕。

▲苗栗市2間公司員工尾牙後KTV續攤，酒後竟互看不順眼，雙方大打出手，警方出動快打部隊到場制伏。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，衝突的群眾，大多是參加公司尾牙後，尚未盡興而轉往KTV續攤的酒客，可能自恃各自團體人數均眾多，加上飲酒後自我控制力降低，稍微的摩擦，就造成了肢體、言語的衝突。

▲▼警方也使用辣椒水，將雙方人馬驅離；並將鬥毆、妨害公務現行犯帶回警局偵訊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方到場後，雙方人馬情緒仍然高亢，甚至有推擠、辱罵、攻擊員警之行為，所幸優勢警力控制現場，並用辣椒水驅離群眾，隨後也逮捕鬥毆、妨害公務現行犯，警詢後依違序丶妨害公務、公然侮辱及傷害罪嫌移送法辦；另一個涉案男子知道警察要找他，也乖乖的在凌晨3時自動投案。

另外，在警方處理過程中，竟然有一名路過駕駛行經該KTV時，對群眾長按喇叭，員警上前盤查，發現該駕駛滿身酒氣，明顯酒後駕車，立即施以酒精測試，竟然超過0.7mg／l以上，立即予以上銬逮捕。警方再次強調，對於暴力違法、挑戰公權力之行為絕不容忍，一定會強勢執法、依法嚴辦。

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