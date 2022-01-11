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桃機員工怨：被放生2年！　確診連環爆衛福部才接手

▲▼陳時中視導桃園機場登機檢疫2.0專案。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中視察桃園機場。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合報導

桃機群聚案確診連環爆，如今桃機人員再爆料過去1年衛福部僅協助2次教育訓練，現在入境動線出現破口才緊急接管，感嘆疫情發生的2年來就像被「放生」，許多防疫準則和管理都還是自己摸索出來的。

衛福部在桃機感染擴大後籌組「護理台灣隊」，針對旅客入境流程詳加檢視，總共匡列28個管制點，揪出205處缺失，約與機場人員對感控了解不足、防護設備穿脫汙染，以及消毒液抹布使用方法錯誤有關。

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《聯合報》報導，桃機本月3日出現第一名清潔員本土案例後，指揮中心指揮官陳時中曾詢問負責的疾管署北區管制中心，為何沒有給予相關協助指導；該中心回覆一年有替桃機人員「做2次教育訓練」。

報導引述不具名桃機員工質疑春節返台人潮多，為何風險都是桃機在擔，疾管署人員卻在入境大廳之後的動線感染管控就沒有協助了，現在才接管，感覺過去2年像被「放生」。

指揮中心發言人解釋機場防疫訓練，指出先前未發生過人員交叉感染事件，因此疾管署每年2次的教育訓練，是培訓出各單位感控種子師資，再由種子師資下去訓練。

►隔離衣穿脫污染！護理台灣隊進駐桃機「揪28處管制熱點、205處缺失」

►桃機爆染疫「才檢視感控」　專家批「太晚了」：當時諾富特就是警惕

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