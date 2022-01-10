隔離衣穿脫污染！護理台灣隊進駐桃機「揪28處管制熱點、205處缺失」

▲桃園機場清消。（圖／記者邱顯燁攝）

記者趙于婷／台北報導

桃機染疫事件延燒，衛福部也緊急指派專業護理人員組成的「護理台灣隊」進駐桃園機場協助感控，衛福部照護司司長蔡淑鳳受訪時表示，經過檢視，總計匡列28個管制點，找出205處缺失，概括可分成「不夠了解感控、防護設備穿脫污染、以及消毒液抹布正確使用方法」三大類。

桃機染疫人員有多名清潔員、手推車人員、機場保全，也已經擴散到清潔員家人、手推車人員家人，目前相關染疫人員已有30例。為能更快速阻止疫情，蔡淑鳳指出，沿著旅客入境流程管制點檢查，總共匡列28個管制熱點，有205個需要改善的地方。

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蔡淑鳳說，清潔員的專業在清潔，不是感控，所以經過檢視後，護理人員會協助包括防護設備穿脫程序加強（護目鏡、隔離衣），穿脫處也規劃了髒跟乾淨區域，由護理人員在現場做一對一觀察跟教學。

而在28個管制點、205個需要改善的地方，主要分成3大類，第一大類不知道感控原則，第二是防護設備穿脫適當程度，第三類則是消毒液、抹布正確使用方法；而28個管制點包括廁所、工作人員休息室、行李轉盤、搭車處的清消等措施、幾乎從旅客入境流程到防疫車離開，會經過的所有的點都是管制區。