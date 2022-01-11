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桃機爆染疫「才檢視感控」　專家批「太晚了」：當時諾富特就是警惕

▲▼桃園機場清潔工 新冠肺炎 染疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園機場爆發染疫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

桃園機場相關染疫事件已累計30人，這兩天由護理台灣隊進駐桃機檢視感控問題，揪出28處管制熱點和205項缺失，並加緊腳步協助改善。但有專家認為，疫情都已經兩年多了，桃機又是邊境，尤其之前就有諾富特事件的警惕，這次疫情爆發了才檢視感控問題太晚了，主管單位交通部、地方政府和機場管理真的有問題。

桃機染疫事件已擴及社區，除了清潔員、手推車人員、機場保全之外，清潔員家人、手推車人員家人也紛紛爆出確診，更衍生家庭群聚以及教育場域傳播，而且染疫者中，有4位都是暫時不符合疫苗接種年齡的孩童，其中也出現了首例本土Omicron孩童個案。

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而在桃機染疫事件爆發後，衛福部才緊急指派專業護理人員組成的「護理台灣隊」進駐桃園機場協助感控，經過檢視，總計匡列28個管制點，找出205處缺失，概括可分成機場人員「不夠了解感控、防護設備穿脫污染、以及消毒液抹布正確使用方法」等三大類。

令人質疑的是，疫情已爆發兩年多，這次桃機爆發染疫，為何相關單位才緊急嚴格檢視感控問題？中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬直言，主管機關交通部、地方政府和機場都有問題，大家都清楚桃園機場是邊境，過去諾富特群聚染疫已經是警惕了，現在機場爆發染疫才檢視感控，真的太晚了。

▲▼陳時中視導桃園機場登機檢疫2.0專案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中視察桃園機場。（圖／指揮中心提供）

而根據護理台灣隊檢視感控，衛福部照護司司長蔡淑鳳受訪時表示，清潔員的專業在清潔，不是感控，所以經過檢視後，專業護理人員會協助包括防護設備穿脫程序加強（護目鏡、隔離衣），穿脫處也規劃了髒跟乾淨區域，由護理人員在現場做一對一觀察跟教學。

針對28個管制點、205個需要改善的地方，主要分成3大類，第一大類不知道感控原則，第二是防護設備穿脫適當程度，第三類則是消毒液、抹布正確使用方法。蔡淑鳳說，檢視也發現防護衣穿脫過程有誤，有些清潔員口罩戴了一整天都沒做更換。

對此，黃高彬表示，防護衣穿脫，尤其是「脫」是最危險的，如果順序不對，身上剛好有病毒，就有可能會染疫；而在口罩方面，他也指出「清潔員是勞力工作，呼吸相對會比較快，口罩弄濕機會大增，建議半天或是口罩弄濕，就要馬上更換。」

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲專家認為，機場相關工作人員都要嚴格施打第三劑。（圖／記者劉亮亨攝）

另外，感控檢視出的28個管制點，主要包括廁所、工作人員休息室、行李轉盤、搭車處的清消等措施、幾乎從旅客入境流程到防疫車離開，會經過的所有的點都是管制區。黃高彬說，在清潔上除了早就要教導感控，清潔員也要注意，清潔都是單向，不可來回擦拭，清潔一定要從比較不髒的地方先做，從比較不髒的，清到髒的地方。

最後黃高彬也直言，餐廳禁止內用目前還不需要，因為現在都有明顯的線索，可以找到感染源，就比較沒有問題，而長程班機落地採檢陰性，也有助提早揪著個案；在防疫措施上，他也建議，機場邊境相關工作人員應該都要嚴格施打第三劑疫苗。
 

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