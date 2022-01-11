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Omicron「1症狀」一票網友超害怕！　驚喊：怕被趕

記者邱晟軒／綜合報導

桃機群聚持續擴大，相關個案累計30多人確診。針對感染Omicron出現輕微症狀如鼻過敏，陳時中坦言大家確實會降低警覺心。對此，不少經常鼻過敏的網友驚喊「這下慘了」、「天生過敏性鼻炎不就嚇死周圍的人」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨（10日）透露，從目前Omicron境外移入個案來看，有4成左右無症狀，6成以輕症為主，包括喉嚨癢痛、輕微咳嗽和有發燒類流感等症狀，少數個案也會有嗅味覺異常。

羅一鈞坦言，若什麼症狀都沒有，當然就不會有什麼警覺心，若出現過敏性鼻炎症狀，如鼻塞、輕微流鼻水可能當成輕微感冒，確實不容易預防，所以還是鼓勵大家疫苗打好打滿，才能減少染疫風險。

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▲▼1/2指揮中心記者會指揮官陳時中、發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

消息曝光後，引發許多網友熱議，「如果註定打不贏，那就學習與病毒共存」、「既然如此，何必二級？解封就好」、「Omicron成為主流病毒株未必是壞事，人類挺過這一波, 流感化就不遠了」、「已經流感化了吧，打疫苗都比這痛苦」、「結果疫苗副作用比輕症還嚴重」、「每天被專家情緒勒索，我都以為死亡率9成」。

根據台北市衛生局統計，台灣每3人就有1人患有鼻過敏！對此，不少經常鼻子過敏的網友擔憂，「靠北啊！天生過敏性鼻炎加氣喘不就嚇死周圍的人，怕爆」、「我鼻子過敏很嚴重耶，每天哈啾連發好幾個」、「這下慘了，鼻子過敏時要被另眼相看了」、「天生過敏兒，走到哪都怕被趕」、「在台灣哪一個沒有過敏性鼻炎的，亂了亂了」、「每天都在過敏，慘啊」。

▼不少經常鼻過敏的網友嚇壞 。（圖／ETToday新聞雲臉書）

▲▼ 。（圖／ETToday新聞雲臉書）

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