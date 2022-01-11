辨別老酒靠「瞇一下」？！網驚呼：太神奇「千日醇」掀熱議

▲58金高千日醇老酒也能用「看」的？（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

▲辨別老酒可以用「看」的，讓網友大感驚奇，58金高千日醇老酒掀熱議。（圖／品牌提供）

迎接嶄新一年又逢年節將至，老酒相伴是為首選，無論自飲品嘗或送親朋好友都超有面子，而陳放多年的58金門高粱酒更是無數酒迷老饕的最愛！每每問到老酒推薦，許多行家直推「58金高千日醇」老酒，不但CP值高且老酒保證，自推出以來廣受好評，目前市面上甚至已有陳放五年以上的千日醇老酒，近期更找來名導吳念真以「老酒也能用『看』的」掀網熱議與購買熱潮，讓網友大嘆「太神奇！原來老酒也可以用看的」、「這幾招實用，千日醇老酒認證」。

▲58金高千日醇加1:1純水顯「霧霧」，老酒「越老越花」特點一覽無遺。（圖／擷取自影片）

過去不少評論文章總會提點「如何從酒瓶封口、酒標等處」辨別老酒，只是於一般民眾而言細節觀察不易，吳導就分享兩招簡單的用「眼辨老酒」方法，首招「老酒加水」，在千日醇加1:1純水，清澈酒液即顯混濁「霧霧」貌，老酒「越老越花」特點一覽無遺，第二招「皇冠掛杯」，將千日醇倒入玻璃酒杯中，緩搖數下再將酒杯稍傾斜，即可發現千日醇老酒因酒體醇厚，有著老酒特有的「勾勾」特性，在杯壁上留下如皇冠般的掛杯樣貌。此「用眼辨老酒」妙招讓許多酒迷表示有趣又實用，58金高千日醇老酒特點顯著，不愧是高品質老酒，直呼「『高CP值老酒』無誤」。

▲58金高千日醇因酒體醇厚，酒液流動較緩，在玻璃杯壁呈現老酒特有「皇冠掛杯」。（圖／擷取自影片）

黑松公司在計畫性儲酒下推出廣受好評的千日醇老酒，近期更即將推出「垂直年份組」，一次集結2015～2017年份封瓶醇化的「活」酒，讓酒迷們可一次享受陳放4~6年以上醇順的千日醇老酒。高年份老酒風味，加上連續的垂直年份限量老酒「喝一組少一組」的珍稀性，不論酒迷或藏家們都十分期待，想必掀起一波搶購風潮。

「58金高千日醇」特別存放在微厭氧的環境，熟成效果更好、酒質更顯馥郁芬芳，2015年份在口感、氣香等方面集老酒之大成，開瓶便是盈滿整室的醬香粱香，飽滿的酒感帶來意外舒適的58度體驗，最後的尾韻更是以清雅蜜香驚喜作結；2016年份的陳醬香在初飲時便能品出滋味，更佐以令人低迴的淡淡甘草香，酒感厚實卻又溫潤順口，尾韻更為綿香回甘；2017年份則穀類香氣格外明顯柔順，中段亦能細細品出酸甜協調的酒感，尾韻帶甜且已能嚐出一絲金酒獨有的陳醬香氣。無需奔波就能一次坐擁3種年份，這也讓酒迷們紛紛認證——「中式白酒定番必收」。

▲限量釋出的「2015~2017年份58金高千日醇垂直年份組」，內含300ml 58金高千日醇2015至2017年3瓶入，一次集結陳放4~6年以上的老酒，不論酒迷或藏家們都十分期待，想必掀起一波搶購風潮。（圖／品牌提供）

「58金高千日醇」一嚐「買來即是老酒」的美味，體驗高品質老酒的醇美豐厚口感，送禮更能展現獨到品味與用心，「2015~2017年份58金高千日醇垂直年份組」，內含300ml 58金高千日醇2015至2017年3瓶入，每組建議售價999元，記得要設定好手機提醒，2022/01/14至全家便利商店FamiPort快手預購，以醇美老酒開啟馥郁的回甘之年。

而單支「58金高千日醇」於全台各地酒類專賣店、家樂福、大潤發、愛買、7-11超商和全家便利商店FamiPort皆有販售(售價與庫存依各通路為準)，一同品味老酒的美好。