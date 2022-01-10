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【廣編】限量老酒喝一組少一組？網超期待：千日醇老酒垂直年份組引熱議

▲▼黑松,老酒,58金高千日醇垂直年份組,陳化熟成,全家便利商店FamiPort,送禮。（圖／黑松提供）

▲2015～2017年份58金高千日醇垂直年份組，內含300ml 58金高千日醇2015至2017年3瓶入，一次擁有陳放4年以上的老酒，不論送禮或收藏皆為首選。

圖、文／黑松提供

各式酒款成千上萬種，不少酒迷卻唯獨鍾情老酒，可惜陳年老酒遍地難尋，優質老酒更是彷彿遙不可及的夢想，只能嚮往，無法擁有。然而近年品牌在計畫性儲酒下推出的千日醇老酒，廣受消費者好評，且在新春來臨之時更將限量釋出陳放多年的「58金高千日醇垂直年份組」，罕見的集結三款連續年份老酒，讓酒迷一次擁有熟成陳化超過4～6年以上的老酒被譽為「喝一組就少一組的老酒神組合」。

品牌將「58金高千日醇」存放於特殊微厭氧環境中沉潛孕育，陳化熟成效果更顯著，讓酒迷開瓶就能盡享老酒獨有的熟成韻味與滿溢陳香；而近期限量釋出將2015、2016和2017年灌裝封存的「58金高千日醇垂直年份組」，2015年份陳醬香味滿溢，酒體飽滿柔和，尾韻久久不散，已具完整的老酒風味層次；2016年份酒體更加醇厚外陳香更為顯著，入喉回甘；2017年份則滿溢稻穀類香氣，酸甜口感更加明顯與協調，尾韻綿延，組合適合初嚐高粱酒的新手，也適合愛品飲老酒的酒饕們感受味蕾饗宴，送禮自飲皆上上之選。

「2015～2017年份58金高千日醇垂直年份組」，內含300ml 58金高千日醇2015至2017年3瓶入，每組建議售價999元。將於1月14日起，全家便利商店FamiPort開放預購；單瓶「58金高千日醇」在全台各地區的酒類專賣店、家樂福、大潤發、愛買、7-11超商和全家便利商店FamiPort皆有販售（售價與庫存依各通路為準）。

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