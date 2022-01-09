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快訊／南投私人木材場起火！警消出動5分隊灌救

記者高堂堯、鄒鎮宇／南投報導

南投南投縣草屯鎮富頂路一間私人木材堆置場，9日晚間7時30分許突然冒出烈火和濃煙。警消獲報後，派出中興、南投、碧興、草屯、雙冬等多個分隊人車前往灌救，目前已控制火勢，並持續灑水降溫以免復燃，詳細起火原因仍待釐清。

▲▼快訊／南投私人木材場起火！警消出動5分隊灌救。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投一間私人木材場起火。（圖／記者高堂堯攝，下同）

據當地居民指出，該堆置場為李姓業者經營，專事各地行道樹修剪砍伐後的木材集中堆置，也會破碎後提供農民做為肥料使用，但前幾天天氣濕冷，為何會暗夜起火和財損程度，還有待消防隊調查釐清。

 ▲▼快訊／南投私人木材場起火！警消出動5分隊灌救。（圖／記者高堂堯攝）

 ▲▼快訊／南投私人木材場起火！警消出動5分隊灌救。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼快訊／南投私人木材場起火！警消出動5分隊灌救。（圖／記者高堂堯攝）

▲▼快訊／南投私人木材場起火！警消出動5分隊灌救。（圖／記者高堂堯攝）

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