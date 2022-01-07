金門貨櫃屋水電器材遭竊　警沿路比對特徵24小時內逮賊

記者林名揚／金門報導

金門縣金湖鎮近日發生一起竊盜案件！有民眾向警方舉報，自己放在金湖新頭郊區、久未巡視的貨櫃被人撬開，小偷偷走裡面的水電器材工具，氣得直接報警處理。金湖派出所受理後，初判研判水電器材應被人竊取後變賣，沿路調閱相關監視器畫面，在接獲通報24小時內，便鎖定相關人士，全案依加重竊盜罪移送偵辦。

▲金門警局接獲民眾報案，表示自己久未巡視的貨櫃屋，遭人行竊水電器材。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣金湖鎮近日有民眾向警方報警指出，自己久未巡視的貨櫃被人撬開，水電器材遭人偷走變賣。警方獲報後，研判失竊的水電器材應是遭人變賣，立即派員前往轄內資源回收廠查訪，果然在2處回收場中找到被竊的水電器材，並進一步調閱相關器材，尋找相關人士。

警方指出，儘管疑似相關人士全身包緊緊又戴口罩，但仍以監視器比對竊嫌特徵、確認2名竊嫌所騎機車車牌號碼後以車追人，不到24小時就查出竊嫌的住處、行蹤並通知2嫌到案說明，另同行取回贓物及犯罪工具等，全案以加重竊盜罪移送偵辦。

▲竊賊犯案工具。（圖／記者林名揚翻攝）



金湖分局分局長林炎巨表示，再過不到一個月的時間就是農曆新年了，警方會持續加強巡邏守望，讓治安平穩、民眾好過年；也特別呼籲金門鄉親，農曆年前正是宵小作案的熱門時段，民眾除了提高警覺、守望相助，也可考慮加裝監視器，讓宵小不再有可乘之機!