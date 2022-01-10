林昶佐遲不表態加入民進黨　陳亭妃：中正萬華選區藍綠板塊接近

▲總統蔡英文日前出席「終結惡戰，團結之夜」替林昶佐站台。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐驚險挺過罷免案，外界也好奇未來是否加入民進黨，甚至進一步參選台北市長。對此，民進黨立委陳亭妃認為，中正、萬華區的藍綠板塊比較接近，甚至藍會大於綠一點點，相信這也是林昶佐在黨籍的思考上，會陷入比較膠著的原因。

陳亭妃10日上午受訪時表示，林昶佐跟民進黨本來一直都是合作的關係，民進黨也會尊重林昶佐在選區的經營，「到底是他的加入與不加入，怎麼做事比較好，我相信他自己會有一個選擇」。

陳亭妃分析，中正、萬華區的藍綠板塊本來就比較接近，甚至藍會大於綠一點點，相信這也是林昶佐在黨籍的思考上，會陷入比較膠著的原因，但是服務最重要，如何讓人民有信心才是重點。

陳亭妃也說，民進黨未來會加強所有的組織，包括里長、議員大家都很認真，這也是民進黨必須要不斷努力經營的地方，「不能說在藍大於綠的區塊我們就放棄了」，民進黨絕對會不斷地把組織面變大，把中間選民的信賴感拉回來。

林昶佐受訪時則指出，從兩次選舉到這次反罷免的過程，真的很感謝友軍，民進黨從下到上，真的非常團結、幫忙，大家的革命情感，本來就是不斷地累積試煉，「也不斷證明我們在面對很大的困難時，即便有很多外界想要見縫插針的、分化的，我們都還是能夠團結守住」。