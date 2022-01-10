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松山、高雄機場防疫小黃禁載一般客　簽約兩週補助可領49K

▲屏東防疫計程車24日正式啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲民航局要求松山、小港機場防疫計程車簽署切結書，採「包車」方式至1月23日止。示意圖，非當事人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許維寧／台北報導

防疫計程車駕駛近日傳出確診個案。交通部民航局表示，轄下仍有國際航班之松山機場、高雄機場，即日起站外排班的防疫計程車比照桃園機場規定，以切結方式簽約至1月23日，兩週內不得載送一般民眾、只可載運返國檢疫的旅客，且每日給予3500元補助。

國內新冠肺炎本土案例再起，其中2例為防疫計程車司機。交通部民航局要求轄下松山、小港機場外的防疫計程車車隊，比照桃園機場規定，即日起不得載運一般旅客，只可載返國檢疫的民眾。

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民航局表示，由於松山、小港機場不是天天都有國際航班，因此觀察到有些防疫計程車司機雖然今天載了入境檢疫的旅客，但隔天可能沒有國際航班，司機便改去載一般的乘客。為了杜絕染疫風險，民航局要求上述兩處機場的防疫計程車司機簽署切結書，採「包車」方式至1月23日止，為期兩週春節疏運時間僅能載返國檢疫的旅客，並且每天給予3500元補助，兩週總計4萬9000元。

民航局說，即便司機簽約期間內單日沒有入境旅客可載送，但補助仍會照給，就是希望司機不要冒險再去接一般客人。若簽約司機鋌而走險，被民航局查獲仍私下接一般客將會追回補助款，並且取消機場外排班資格。

另外，民航局也說，目前也正在趕製識別貼紙，將請簽約司機貼上，避免一般乘客誤搭。

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