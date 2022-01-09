北市一小黃司機確診　民航局：松山、高雄機場防疫計程車加裝隔簾

▲於松山、高雄機場排班的防疫計程車即日起全面加裝隔簾。（圖／民航局提供）

記者許維寧／台北報導

桃園機場群聚感染事件持續延燒，中央流行疫情指揮中心今天（1/9）下午記者會上再公告11個本土案例。為了加強國境防疫，國內松山、高雄兩機場仍有國際航班，民航局表示，目前已落實國內線、國際線分流，機場排班防疫車隊全面加裝隔簾或著隔離衣，才能加入機場排班。

民航局表示，因應國內疫情影響，轄下三處國際機場松山、台中、高雄目前仍維持三級警戒防疫規格，機場內每小時清潔消毒一次，每晚再進行一次深度清消，入境旅客通過的地點、使用設備，都需馬上清消。

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民航局要求，仍有國際航線起降的松山、高雄兩機場，載客的防疫車隊即日起均加裝隔簾，或司機需穿著隔離衣才能加入排班載客。航空器則需執行全機消毒及靜置、再開啟空調系統完成機艙內空氣循環後，才能由人員進入執行清艙作業與消毒擦拭。執行清消相關人員應穿戴個人防護裝備，相關裝備需於作業完成後汰換或消毒。

另外，民航局也說，入境航班除了旅客必須由專用通道接受篩檢與通關，離開機場時，相關動線與國內線旅客及一般民眾也需完全分流。高雄機場國內線與國際線由不同航廈進出，不會混流；松山機場則於入境旅客離站搭乘防疫計程車前往防疫旅館時，由保全人員在場維持，確保旅客通道不會有非入境旅客穿越或進入。

▲於松山、高雄機場排班的防疫計程車即日起全面加裝隔簾，加裝後才可加入排班行列。（圖／民航局提供）