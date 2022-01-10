為釋迦銷售衝量！台東提升田間管理　以蟲害零檢出為目標

▲縣府農業處前往集貨場參訪，鼓勵針對環境、設備及選果包裝作業同步提升，維護良好產業。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

目前台東鳳梨釋迦正值產季，縣府團隊及各相關單位持續努力推升銷售量，在全家、全聯及家樂福等各大賣場皆能購買，縣府表示，農曆春節前鳳梨釋迦將進入產量最高峰，希望能將果實碩大、濃郁甜蜜的釋迦，以伴手禮分享親朋好友，同時，也要求鼓勵縣內釋迦農加強田間蟲害管理，維持鳳梨釋迦高品質。

日前縣府農業處前往縣內有限責任台東縣濬平農產品內外銷運銷合作社集貨場參訪，該場農產品己通過產銷履歷及驗證ISO22000，其集貨場內設置防治隔離區、加設防蟲網及防治設備，並針對場內包裝動線管理且建罝冷鏈設施，提高巿場競爭力，縣府也希望藉此鼓勵全縣集貨場，同步針對包裝場環境、設備及選果包裝作業來提升，一起努力維護良好產業。

縣長饒慶鈴表示，縣府不斷持續努力推廣釋迦銷售，仍不忘持續要求及鼓勵縣內釋迦農加強田間蟲害管理，無論在田間管理、採後處理、包裝上櫃各個階段都要做好農藥殘留與有害生物防治工作，以零檢出當作目標，堅持安全及最好品質給消費者。饒縣長也強調，鳳梨釋迦銷往國內外通路，務必要農藥殘留與有害生物零檢出，縣府會繼續協助農民，將鳳梨釋迦的產業持續發光發熱，一起行銷臺東鳯梨釋迦。