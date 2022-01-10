搶打疫苗！診所醫轟「電話被打爆無法做事」：重啟1922終結亂象

▲民眾一窩蜂搶打疫苗，加上1922平台暫時關閉，導致診所電話被打爆。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

民眾憂心Omicron快殺進台灣社區，讓遲滯的疫苗打氣再起，但1922平台暫時關閉，想接種的民眾只能自行上網查詢疫苗地圖後打電話預約，卻也讓第一線診所醫師抱怨「診所接電話接到無法做事」，呼籲重啟1922以終結亂象。

曾因「逆時中」打疫苗堅持收掛號費而登上媒體版面的小兒科醫師張博揚今（10）早在粉專不滿開轟，「診所接電話接到無法做事，預約兩個禮拜後的事，誰能說得準？，請大家集氣重啟1922來終結亂象。」

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▲醫護人員忙著幫民眾施打疫苗，相當辛苦。（示意圖／記者李毓康攝）

台北市副市長蔡炳坤今上午表示，北市疫苗預約系統第二週，10日上午9時開放預約，提供11萬8586預約量，包括第1、2劑9792劑、第3劑10萬8794劑，此次預約相當踴躍，系統開放才15分鐘，就預約完成4萬7949人，其中預約第1、2劑1268人，第3劑4萬6681人。

蔡炳坤說，系統開放30分鐘，已經預約完成6萬5258人，其中預約第1、2劑1846人，第3劑6萬3412人，總預約率已達55％；提醒民眾，此次預約到11日下午5時止，接種時間為17日至21日，莫德納疫苗在合約診所、BNT疫苗在醫院。