北市確診小黃司機研判和桃機群聚無關　陳時中：傾向是舊案

▲陳時中表示，北市小黃司機研判是舊案。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

受到本土疫情影響，台北市防疫計程車司機全面採檢，8日採檢254人，有1人呈現陽性，是否和桃機群聚無關？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9日）表示，現在目前是這樣，該案傾向為舊案。

由於桃園機場爆出清潔工與防疫計程車司機的群聚感染案件，北市日前也進行防疫計程車司機的採檢。指揮中心8日證實，檢出1例陽性個案，目前尚未編號，為60多歲北部男子、Ct值30，曾打過2劑疫苗，據傳其居住地為新北，相關疫調、接觸者匡列及防制工作正在進行當中。

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至於個案到底屬於台北市或新北市？以及是否為舊案？北市副市長黃珊珊回應，「我們不做任何評論，因為還沒調查完畢。」個案Ct值不是很低，但畢竟是防疫計程車，擔心有和客人接觸的問題；之前有些5月就確診的舊案沒被查出來，但因為台灣很久沒本土疫情，是否為舊案，仍要等中央判斷，「現在不做任何假設。」

指揮中心今記者會被問該案算是獨立案件，和桃機群聚無關？陳時中說，「現在目前是這樣」，傾向是一個舊案，但比較久以前就染疫的，並強調等到有些證據能夠更清楚，也許基因定序剛好是一模一樣的，就要比較傷腦筋，要再判讀了。