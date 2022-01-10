第3劑疫苗秒殺！專家曝「個人預約經驗」驚：好像在搶五月天門票

▲指揮中心縮短第三劑疫苗間隔，符合資格民眾請盡速預約接種。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

變種病毒株Omicron已殺進台灣！加上近日本土病例暴增，中央與地方陸續催打第三劑疫苗，1922平台也積極重啟中。卻有許多網友哀號第三劑疫苗難預約，毒物科專家招名威也深受其害，直呼像在搶五月天門票，「真的是秒殺」，他也分享個人經驗，要大家盡快去預約。

毒物科專家招名威今（10）早在粉專PO出成功預約第三劑疫苗通知單，直呼「真的好難搶，感覺好像在搶五月天門票」。以他預約的經驗，若選BNT就要到大醫院去打；但若選莫德納，還可以選擇自家鄰近的診所就近接種，「但無論如何，Omicron疫情近在眼前，符合資格的大家快點去預約吧。」最後也不忘Hashtag「第三劑追加劑真的是秒殺」的字眼。

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▲指揮官陳時中昨日掛保證，疫苗一定夠。（圖／指揮中心提供）

在昨日中央流行疫情指揮中心記者會上有媒體提問，若到月底768萬人都想打mRNA疫苗（半劑莫德納、一劑BNT）數量是否充足？目前疫苗庫存為多少、未來是否會有疫苗進口？

指揮官陳時中打趣表示，「第三劑打不到來找我，我幫他打。」但他隨即緩頰，意思是指疫苗一定夠。疫苗接種率達7成就非常成功，目前第三劑疫苗國際上有些國家已經打到5成，民眾急著接種，指揮中心也非常鼓勵。

陳時中也重申，目前地方衛生局配有疫苗110萬劑，中央庫存疫苗則有高達700至800萬劑，一定夠用。