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Omicron煞不住！河南安陽也新增2本土　和天津屬同一傳播鏈

▲▼ 新冠疫情,大陸疫情,河南疫情,鄭州 。（圖／視覺中國）

▲Omicron也攻進河南。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

天津8日在確認發現2例本土Omicron病例後，於9日在全市範圍內分批分期啟動全員核酸檢測。這是繼西安封城，河南鄭州等市上千萬人全員核酸檢測之後，又一個人口超過1400萬的特大城市的防疫總動員、總篩查。10日，河南安陽市也通報，新增2例Omicron病例。

河南安陽通報顯示，2022年1月8日，安陽市在主動檢測人群中篩查發現2例本土新冠病毒核酸陽性個案。1月9日經河南省疾控中心實驗室病毒全基因組測序，顯示2例本土病例感染病毒均為Omicron變異株BA.1分支，經分析比對，與天津市津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。

結合流行病學調查和基因測序結果，基本鎖定安陽市本次疫情的感染來源為2021年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。

此前，天津疾病預防控制中心1月8日24時完成了天津新增2例本土病例新冠病毒全基因組測序後認定，2例本土病例新冠病毒均屬於VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支），屬於同一傳播鏈。天津此次發現的2例本土Omicron病例，與此前境外輸入病例變異株序列均不能確認為同一傳播鏈。

天津疾控中心副主任張穎8日說，這兩個病例一個是孩子，在津南區學習生活；一個是成人在津南區和南開區工作和居住，二人近14天都沒有津外旅居史，也沒有中高風險地區的旅居史。

去年12月，天津曾報告一起境外輸入Omicron病例。這位來自歐洲的入境人員係無症狀感染者。

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