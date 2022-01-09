林靜儀勝顏寬恒近8千票　黃暐瀚3點分析：投票率太高

▲顏寬恒、林靜儀。（圖／翻攝顏寬恒臉書、ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

台中第二選區補選結果出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票擊敗國民黨候選人顏寬恒。對於顏寬恒敗因，資深媒體人黃暐瀚提出三點分析，第一個原因是「投票率太高」、第二個原因是原本想投給顏寬恒的人，看了顏的負面新聞報導決定不投，最後是對兩邊沒既定印象的選民，看到報導後，轉而投給林靜儀。

中二選區立委補選候選人，分別為台灣股票黨張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰、民進黨林靜儀，以及國民黨顏寬恒。最終，林靜儀獲得8萬8752票、顏寬恒8萬0912票、林金連633票、李昇翰617票、張烱春337票。

對於選舉結果，黃暐瀚分析，這次台中補選顏寬恒會輸，其實就是「投票率太高」，因為台中投票率如果今天跟台北一樣只有4成2，顏寬恒是可能會贏的，且顏寬恒這次拿了7-8萬票，和罷免陳柏惟的同意票數是差不多的，顯示顏家在當地還是有號召力，「但顏家的天花板也就在7萬5千票上下。」

黃暐瀚坦言，選前對顏寬恒鋪天蓋地的負面報導，事實上是會影響到2種人的。第一，是原本要投給顏寬恒的人，看到相關新聞反而會有所猶豫。第二，是對兩邊都沒有既定印象，但看到媒體的批評，而投給林靜儀的人。

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