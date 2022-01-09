民進黨補選、罷免雙贏　蔡英文：謝謝大家守護台灣的民主

▲林昶佐、林靜儀。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台中市第二選區立委補選由林靜儀當選，而無黨籍立委林昶佐罷免案沒有過關，對民進黨來說是個雙贏的局面。對此，兼任民進黨主席的總統蔡英文9日晚間透過臉書發文，謝謝所有出來投票的民眾，守護台灣的民主。

蔡英文在臉書恭喜林靜儀二當選，也謝謝她在這段日子的努力，最終獲得鄉親的肯定。相信林靜儀在接下前立委陳柏惟的棒子後，一定會盡全力照顧中二選區的鄉親，會全力支持她。同時，林昶佐罷免案未過關續留國會，蔡英文表示，希望他為中正萬華的選民、為台灣繼續加油。

蔡英文要謝謝所有出來投票的民眾，為台灣的民主盡一份心力，守護台灣的民主。他也提醒，補選、罷免案都已經結束了，此刻面對新一波本土疫情，我們最重要的任務是全力穩住疫情，中央地方會持續加緊防疫，也請大家盡快接種疫苗。

蔡英文強調，台灣還有很多考驗，人民更期待我們對於接下來的經濟發展、能源轉型、國防安全和外交工作等繼續打拚，我們都要繼續團結努力，一起克服各種挑戰。

▼中二補選選前之夜，蔡英文率黨公職站台拉票。（圖／林靜儀競總提供）



▲總統蔡英文出席「終結惡戰 團結之夜」，替林昶佐站台。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些新聞...

►林昶佐守住中正萬華區 關鍵投票率曝光、票數差距一次看

►罷昶失敗！鍾小平：我盡力了 國民黨北市黨部領導力「要再加強」

►「人民怒吼已讓國家機器畏懼」 國民黨：民意將在2024再次起身

相關新聞...

►顏家制霸海線夢碎 林靜儀67天逆轉勝3關鍵曝光

►林靜儀狂勝顏寬恒近8千票！ 3數據密碼成勝選關鍵

►林靜儀中二補選全勝！贏顏寬恒7840票 五區票數出爐、得票率58.26％