中二立委、罷昶案綠營「雙林雙贏」！　管碧玲：雙喜臨門

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台中第二選區立委補選、罷免立委林昶佐投票已大勢底定，民進黨候選人林靜儀大幅領先、罷免同意票也確定未能達到門檻，綠營取得「雙林雙贏」的成績。民進黨立委管碧玲9日表示，公投結果證明選民會選擇理性、進步、覺醒的價值觀，林靜儀打敗了操縱恐懼的舊政治、林昶佐沒做錯事也不該被罷免「雙喜臨門」。

管碧玲透過臉書表示，「雙喜臨門，我相信結果是林靜儀、林昶佐雙雙贏得勝利了。我常常說台灣的民主是在

一次又一次的選舉、公投結果中證明選民的集體選擇，總是一次又一次地選擇理性、進步、覺醒的價值觀」。

管碧玲強調，台中第二選區，是一個特別的選區，地方勢力、家族政治依然把持著這片土地。他們沒有隨著時代進步，反而依然用心理威嚇、利益交換的色彩試圖影響人民的選擇，「林靜儀贏下這一戰，正凸顯了我所相信的趨勢，理性、進步的價值，將打敗操縱恐懼的舊政治」。

她也指出，中正萬華的林昶佐，一直以來都是很認真優秀的立委，這次的投票結果也證明，罷免的發起缺乏正當性，一位沒有做錯事的立委，選民不會同意將他罷免、罷免制度不應該被濫用，希望今天的結果，將是濫用罷免的終點。

對此，綠營也紛紛評論本次選舉，民進黨立委賴品妤、台北市議員林亮君特助吳崢皆評論「雙林雙贏」。民進黨立委趙天麟也表示，「靜昶守護，雙雙成功」。並進一步開始計畫未來在立委擔任同事的合作「外交國防委員會喜迎兩位健將」。