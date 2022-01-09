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林昶佐「同意票破4萬」緊張了？　網揭1關鍵超穩：不會過

記者曾筠淇／綜合報導

無黨籍立委林昶佐罷免案今（9）日登場，投票時間自早上8時至下午4時，台北市選舉委員會表示，上午投票率約2成，讓中廣董事長趙少康不禁直呼，恨不得自己可以投票。目前罷免案仍在開票中，就有網友分析，林昶佐應該會贏。

▲▼林昶佐投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐投票。（圖／記者屠惠剛攝）

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林昶佐罷免案票數請點此

有網友在PTT的HatePolitics板上，以「林昶佐不同意票是不是開得有點難看」為題發文，提到雖然很多人預測門檻不會過，不過不同意的票數貌似不太好看。

對此，不少網友都回應，「難不難看只是面子問題，反正沒過就是沒過」、「不會過門檻啦」、「罷免投票率到底多少」、「好像是接近6萬才會過」。

▲▼林昶佐投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲網友推測罷免門檻不會到。（圖／記者屠惠剛攝）

其中，還有網友討論到，由於投票率不太高，因此可能根本未達門檻，「罷免過不了，投票率低加上同意、不同意也沒拉開」、「中正、萬華不知道投票率有沒有4成」、「萬華應該是投票率不會過」、「剛剛廣播說萬華投票率才大概2成不知真假」、「投票率不高很難過門檻耶」、「好天氣，到下午兩點，投票率也才3成」。

本站曾報導《林昶佐罷免案「上午投票率僅2成」　選務人員：老人居多》，台北市選舉委員會表示，上午的投票率約2成；某開票所選務人員透露，來投票的人以老人家居多。不過，最新的投票率目前尚未公布。

台北市選舉委員會於2021年12月30日公告，台北市第5選舉區林昶佐罷免案投票人數字，總計23萬5024人，分別為中正區8萬3840人，萬華區15萬1184人，依照罷免門檻須同意票大於不同意，且同意票超過四分之一以上，依照23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。

▲▼林昶佐投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲稍早投票畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市第五選舉區範圍包括萬華全區、中正區21里（南門里、新營里、龍福里、南福里、愛國里、廈安里、忠勤里、永功里、永昌里、龍興里、龍光里、黎明里、光復里、建國里、東門里、幸福里、梅花里、幸市里、文北里、文祥里、三愛里）。

根據2020年台北市第五選舉區立法委員選舉結果，當時的選舉人數為24萬4748人，投票率為75.64%，該選區以八搶一的選情，堪稱競爭激烈，最後林昶佐以8萬1853票、得票率44.91%，擊敗國民黨提名的林郁方7萬6437票，拿下該區立委的寶座。

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