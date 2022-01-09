LIVE／林昶佐成功續留立法院　1730發表談話看這裡

記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案9日登場，投票時間自上午8時至下午4時，下午4時投票截止後正式進行開票。對此，林昶佐預計晚間5時30分在服務處召開記者會，就罷免案結果向選民發表談話，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

林昶佐辦公室稍早表示，林昶佐本人預計在晚間5時50分現身服務處，向所有選民就罷免開票發表談話，服務處現場早已擠滿支持者，歡呼林昶佐守住立委席次。

台北市第五選區無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，台北市選舉委員會日前公告，林昶佐罷免案投票人人數為23萬5024人，包含萬華區15萬1184人及中正區21里8萬3840人，罷免門檻須同意票超過4分之1以上、約5萬8756票，且多於不同意票。

根據2020年台北市第五選舉區（萬華區、中正區21里）立委選舉結果，林昶佐獲得8萬1853票，以得票率44.91%連任；國民黨提名的林郁方則是獲得7萬6437票，得票率41.94%居次。

台北市第五選舉區範圍包括萬華全區、中正區21里（南門里、新營里、龍福里、南福里、愛國里、廈安里、忠勤里、永功里、永昌里、龍興里、龍光里、黎明里、光復里、建國里、東門里、幸福里、梅花里、幸市里、文北里、文祥里、三愛里）。

▼民眾聚集林昶佐服務處關心開票情形。（圖／記者屠惠剛攝）



▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）