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靈鷲山普仁獎頒獎　 台南88位學子受獎日後為社會發光發熱

▲靈鷲山普仁獎頒獎典禮，9日上午在台南市香格里拉大飯店舉行，市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等人均参加頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲靈鷲山普仁獎頒獎典禮，9日上午在台南市香格里拉大飯店舉行，市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等人均参加頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

已連續舉辦19年的靈鷲山普仁獎頒獎典禮，9日上午在台南市香格里拉大飯店舉行，市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等人均参加頒獎致詞，市長黃偉哲推崇靈鷲山心道法師創立普仁獎「關心、愛心、慈悲心」服務社會的精神，並祝福受獎的88位學子品學更精進。

市長黃偉哲在致詞後與全體受獎學子、法師、來賓合影，給予學子們最有力的鼓勵。議長郭信良每年親自参加普仁頒獎，他認為這項活動很有意義，為社會提供最直接的服務及關懷。市長黄偉哲勉勵受獎學生品學更精進，更要學習發揮普仁獎的精神關心服務社會，從現今的小太陽成為大太陽為社會發光發熱。

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▲靈鷲山普仁獎頒獎典禮，9日上午在台南市香格里拉大飯店舉行，市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃等人均参加頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

靈鷲山開山師父心道法師親身體驗貧苦學生的生活，他在19年前創立普仁獎，以關心、愛心、慈悲心為精神，舉辦全國普仁獎學子選拔，由全國各縣市分區推行，再進行評比選出普仁獎學子代表，接受全國性表揚。

今年台南市普仁獎頒獎典禮，9日上午在台南香格里拉飯店舉行，共有88位台南各國中、國小品學兼優學子受獎，市長黄偉哲、市議會議長郭信良、立委陳亭妃、副市長戴謙、民政局長姜淋煌及市議員曾培雅、蔡旺詮、陳怡珍、沈震東等親自到場頒獎。
 

靈鷲山台南區今年121位學生報名參加甄選，經過嚴謹的初選、複選作業，共有88位獲獎，其中6位脫穎而出，獲得入圍全國普仁獎的肯定。


6位入圍全國普仁獎的孩子中，就讀成功國中3年級的王孟涵是個毅力過人的琵琶美少女。在困境中成長的她依然保持樂觀開朗的精神，勇於承擔責任，獲同學肯定擔任國樂團團長，為帶領團隊參加全國/市絲竹樂器大賽，與團員們課後勤奮練習，對技巧不熟練的同學她也會熱心1對1指導。苦練琵琶6年，彈破手指也不退縮，曾獲得台南市音樂比賽優等，並參加公益社團繪畫班，作品「琵琶美少女」獲平面媒體刊登，也帶給她很大鼓舞。

生在單親家庭的她體恤媽媽辛勞，除了自發做家事也會照顧弟弟跟生病的阿公，為了治療氣喘體弱，讓媽媽不再掛心，她成了游泳健將，也擅長溜直排輪，運動鍛鍊強健體魄，在班級擔任幹部跟小老師，樂於助人為同學解答問題，是個溫暖美麗又耀眼的小太陽！

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