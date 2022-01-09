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深圳孕婦等核酸12小時求助　衛健委4字霸氣回應與西安成強烈對比

▲深圳衛健委小編接到孕婦求助，「電話發我」4字霸氣回應。（圖／翻攝南方都市報）

▲深圳衛健委小編接到孕婦求助，「電話發我」4字霸氣回應。（圖／翻攝南方都市報）

記者魏有德／綜合報導

大陸深圳一名孕婦在衛健委公眾號上留言求助稱，等著住院要核酸證明，12小時還未出結果。對此，深圳衛健委直接在下方留言，「電話發我。」事件發生後，網友將其對比西安發生的孕婦遭醫院拒收流產情況，紛紛發言點讚，「深圳衛健委賊霸氣，好感拉滿。」

《南方都市報》報導，深圳衛健委公眾號小編在後台收到市民求助後，隨即要到市民電話，立即轉交龍華中心醫院進行處理。經醫院問詢第三方檢測機構回覆，「結果已出，但因人手不足未經審核，馬上審核」，市民也在2小時後收到檢測報告，順利辦理住院手續。

這名等待12小時核酸檢測報告的孕婦Prnliy事後在深圳衛健委留言區再度發文，她表示，發評論的時候只是想加快核酸錄入，並沒想過不走入院流程，因為我們不是危急重病人，「我是孕婦，不是產婦。現在是8周多，因為不太穩定醫生建議住院，希望寶寶堅強健康的留下來。」

▲西安市衛健委主任劉順智為孕婦遭拒流產一事鞠躬道歉。（圖／翻攝央視）

▲西安市衛健委主任劉順智為孕婦遭拒流產一事鞠躬道歉。（圖／翻攝央視）

這起事件在網路發酵後，讓不少網友對比西安近期出現的數起因疫情發生的孕產婦遭醫院拒收事件，讓網友紛紛發聲替深圳衛健委點讚，「好酷哦，深圳速度，身為廣東人真的安全感滿滿！」、、「電話發我，2022年目前看到最霸氣的四個字」、「被深圳衛健委感動到了」。

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