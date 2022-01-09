本土+11例！他淚眼問「過年可以回家嗎？」網點名1類人：不要返鄉

記者施怡妏／綜合報導

今（9）日本土個案增加11例，其中包括北部防疫計程車司機、機場清潔員、清潔員家人、手推車人員以及手推車人員的妻子，桃園機場染疫持續延燒，有網友因此好奇問，就要過年了，本來打算帶家人到中南部遊玩，飯店、餐廳都訂好了，正考慮要不要取消，文章一發引起一票網友討論。

▲過年返鄉安全嗎？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

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原PO在PTT發文，眼看著本土疫情似乎越來越嚴重，本來過年打算帶家人到中南部玩，飯店以及餐廳都訂好了，「但現在疫情感覺會越來越嚴重，在觀望考慮要不要把行程取消」，也好奇想知道，「大家過年的行程取消了嗎？」

對此，網友們認為，現在大家幾乎都有打過疫苗，不用太過於擔心，「打兩劑了，取消幹什麼」、「疫苗覆蓋率那麼高了，還恐慌什麼」、「穩的啦，哪次不是穩，正常生活就好了」；還有網友指出，「如果年紀很大，免疫很差，就不要出去玩了，反之，就不用太擔心，妳會擔心感冒而不去嗎？」不過也有網友透露，為了避免群聚感染，過年的聚會已經取消了，「有，取消聚會了」。

▲桃園機場群聚擴大。（圖／記者劉亮亨攝）

另外，也有網友擔憂表示，「月底可以回家過年嗎？」擔心之後疫情變嚴重，無法回家過年，只能在租屋處吃速食。有網友一語點出關鍵，「現在可以，只有旅居外國的台灣人不要回台灣過年」。

雖然疫情緊張，不過，指揮中心表示，目前確診的案例均有一定的關聯性，9日至24日仍維持二級警戒，但有部分防疫措施有調整。但許多網友仍很擔心，「唉～歷史不斷重演」、「炸裂了」、「熟悉的劇本來了」，希望政府可以升三級或先禁止內用。