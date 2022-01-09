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神秘大老闆曝光！全台最富村莊在嘉義　政商名流都來拜地方小廟

嘉義布袋蕭厝庄豪擺1350桌供品，為村內蕭府大帝殿舉行建廟36周年慶典，外傳該村莊居民戶戶身家上億，其實蕭厝庄子孫有不少有錢大老闆，事業有成後紛紛翻新祖厝。（圖／馬景平攝、翻攝自蕭府大帝殿臉書）

▲嘉義布袋蕭厝庄豪擺1350桌供品，為村內蕭府大帝殿舉行建廟36周年慶典，外傳該村莊居民戶戶身家上億，其實蕭厝庄子孫有不少有錢大老闆，事業有成後紛紛翻新祖厝。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

月前一則地方大拜拜新聞，意外將「全台最有錢村落」－17戶人家的嘉義布袋蕭厝庄曝光。CTWANT循線追查，在蕭厝庄長大的大老闆，除了鞋材大王南良集團總裁蕭登波外，還有一位神秘創投高手，擔任多家科技業上市櫃公司董事的蕭崇河。

此事起於蕭厝庄內蕭府大帝殿「建廟36周年」慶典，村民豪擺1350桌供品，鄰居透露「該村莊戶戶身家上億！」小村瞬間爆紅引來大量訪客。CTWANT記者日前實地走訪，發現Google地圖上該村地標已被移除，費了好一番功夫，才在嘉義縣布袋鎮振寮里南側找到蕭厝庄及蕭府大帝殿。

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蕭府大帝殿不大，廟前兩棵羅漢松隱約彰顯不凡貴氣，廟前有廣場、溪流、戲台和涼亭，圍牆彩繪著務農生活，偌大庭園裡的花草樹木修齊，不見雜草落葉，四圍巷弄幽靜，錯落著完整的傳統三合院，讓訪客以為來到了市定古蹟景點，唯獨少了人氣，空蕩蕩的小村，偶有機車與小狗路過。

蕭厝庄子孫中最有名的便是鞋材大王南良集團總裁蕭登波，CTWANT記者實地走訪，發現信仰中心蕭府大帝殿周邊環境優美，但平日空無一人。（圖／報系資料庫、馬景平攝）

▲蕭厝庄子孫中最有名的便是鞋材大王南良集團總裁蕭登波，CTWANT記者實地走訪，發現信仰中心蕭府大帝殿周邊環境優美，但平日空無一人。（圖／CTWANT提供）

振寮里里長莊貴翔表示，「園藝造景及三合院都是蕭家人自己花錢做整修，以前沒有外地人來，新聞曝光後有段時間村子多了很多人造訪，蕭厝庄目前都是蕭家的長輩住在那邊，老闆都在外面工作賺錢，只有廟裡或宗族有事才會回來。」對於蕭家與蕭府大帝殿其餘事情，莊貴翔回說不知情。

走進蕭府大帝殿，一眼可見廟裡掛著前副總統蕭萬長2008年參香祭祖的照片，牆上數個扁牌都有蕭萬長與前法務部長蕭天讚等人題字。其實蕭萬長與蕭天讚都不是蕭厝庄人。

「蕭萬長和蕭天讚是同宗，跟蕭厝庄子弟蕭登波（南良集團總裁）交情很好，蕭府大帝殿奉祀的是南朝梁武帝蕭衍，有很多不是蕭厝庄的蕭家子孫也會到這來祭祖。」一位在地居民表示。11月的建廟慶典上，蕭天讚兒子蕭博元也出席表示，「作為蕭家的子孫，我們不管人在任何地方，在外地打拼，也都隨時惦記著自己的家鄉。」

這次建廟慶典捐款名單上，有一位捐款36萬元的「蕭崇河」，由於蕭登波的弟弟叫「蕭崇湖」，外界以為蕭崇河也是蕭登波兄弟，「蕭登波僅蕭崇湖一個弟弟，蕭崇河還要再小一個輩分。」知情人士證實，

CTWANT記者追查發現，蕭崇河也是隱形富豪，他擔任上海永威投資有限公司總經理、台灣良欣財務董事長，還身兼大聯大、精誠、辛耘企業、揚智科技等多家上市櫃公司董事，事業版圖遍及兩岸。

對於「蕭家庄幾千萬算是貧戶，1億算是小康，10億算是普通，甚至還有幾百億的」說法，當地居民認為有些誇大，「還是有貧富差距啦！如果拿來平均的話每個人就有身價1億。」

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