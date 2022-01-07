嘉義東石槍案「1男遭轟頭」！3嫌到案　檢聲押禁見

▲嘉義東石槍案警方逮捕3嫌 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣東石鄉5日深夜11時發生槍擊案，一名男子在轎車內遭人開槍，頭部重創送醫急救，生命徵象暫時穩定。由於東石去年陸續傳出偷倒廢棄物案件，警方研判槍擊與廢棄物土方有關，循線策動3嫌到案，今(7日)凌晨檢察官訊問後當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見。

嘉義縣警察局朴子分局5日深夜11時許接獲民眾報案，稱友人於嘉義縣東石鄉三家村三塊厝一帶遭人槍擊頭部成傷，傷者由消防局送往嘉義長庚醫院救治。

警方漏夜調路口監視器過濾清查，並已組成專案小組對槍擊現場實施封鎖、採證，調閱周邊監視器全力追查涉案嫌犯，並報請嘉義地檢署指揮偵辦中，初步研判歹徒疑有人開車接應逃逸，警方調查，受害張姓男子是東石鄉人，晚間開車載友人到福德廟路旁停車，疑要與對方相約談判，突有歹徒拿槍朝張男太陽穴開槍，意圖奪命，手段凶狠。

警方調查指出受傷男子東石鄉人，昨晚開車載友人到三塊厝路旁停車，疑與人相約談判，突有歹徒拿槍朝男子太陽穴開槍，使他頭部受重創，槍擊案疑與偷倒廢棄土方有關。

警方連夜偵辦後策動3名嫌犯到案，今凌晨檢察官訊問後當庭將3然逮捕，由於3嫌所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有逃亡、串證之虞，因此檢方向法院聲請羈押禁見。目前全案正進一步偵辦中。