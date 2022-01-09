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哈薩克動亂不單純！紐時揪3疑點　驚曝「權力鬥爭」內幕

▲▼抗議者在特拉法加廣場示威反對哈薩克政府。（圖／路透）

▲抗議者在特拉法加廣場示威反對哈薩克政府。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

哈薩克近日爆發罕見示威，迄今釀成至少44死、4千多人被捕，俄羅斯也應總統要求，派兵協助維和。《紐約時報》點出3項疑點指出，動盪看似起因於人民對當局長期壓迫及腐敗的不滿，實際上卻是統治菁英之間「一場絕望的權力鬥爭」。

哈薩克示威震驚全球，第一大城阿拉木圖（Almaty）街頭陷入混亂，但一場示威何以迅速演變成大規模動盪，俄羅斯為何介入等問題，仍充滿一系列臆測。而該國主要機場已經關閉或被俄軍佔領，網路及電信服務也幾乎中斷，如今基本上與外界隔絕，局勢資訊匱乏。

▲哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）。（圖／達志影像／美聯社）

81歲前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）執政長達30年，欽點現任總統接班後於2019年卸任，但他與親信依然把持政府要職，掌握廣泛權力，並且獲封「國家領袖」（Elbasy）榮譽頭銜，該國新首都阿斯塔納（Nursultan）也是以他命名。

動亂發生後，現任68歲總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）免除前總統的國安委員會負責人職務，改由自己接任，還肅清數名前朝親信。他將動亂歸咎於「某指揮部門」動員的「2萬名土匪」，痛斥這些人必須被消滅。此外，情報機構也以叛國罪為由，逮捕前總理、已被解除職務的情報機構負責人馬西莫夫（Karim Masimov）。

▲▼哈薩克近日爆發大規模示威。（圖／路透）

▲哈薩克近日爆發大規模示威。（圖／路透）
俄國中亞研究專家基斯洛夫（Danil Kislov）猜測，哈薩克動亂是前、現任總統派系之間的衝突，以及「一場絕望的權力鬥爭」的結果，納札爾巴耶夫正在試圖扭轉頹勢，「這些都是那群真正掌握權力的人刻意組織。」他還指出，被解除國安高層職務的前總統姪子阿比什（Samat Abish）似乎在動員過程扮演重要角色。

阿拉木圖人權社運家阿格烈洛夫（Galym Ageleulov）5日也參與示威，他回憶，維護示威現場的警方在午餐時間突然消失，之後卻出現一群「顯然由強盜犯罪集團組織的暴徒」，沿街朝阿拉木圖市區前進，縱火燒車、衝進政府公共建築，根本不守法規，與往年參與抗議活動的學生、異議學者及中產階級反對派相比，更像是流氓。

▲▼俄羅斯軍人抵達哈薩克。（圖／路透）

▲俄羅斯軍人抵達哈薩克。（圖／路透）

惡名昭彰的幫派份子朱馬格爾季耶夫（Arman Dzhumageldiev）也被指控鼓吹示威、挑起大部分暴力事件；目擊者指出，他在阿拉木圖中央廣場發表激昂演說，呼籲人們向政府施壓。但是，內政部表示，這名犯罪集團首腦與另外5名同夥7日已遭特種部隊逮捕。

《紐約時報》強調，即使不滿情緒遭政治菁英利用，卻仍是非常真實的。相較其他強人統治的中亞國家，哈薩克情勢已經相對溫和，但許多人民依然痛恨統治菁英長期腐敗，卻忽視廣大人民的福祉。
 

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