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哈薩克煉獄景象曝光！軍警圍城硝煙瀰漫　BBC：宛如末日浩劫

記者葉睿涵／編譯

中亞國家哈薩克近日爆發的大規模示威已造成至少數十人喪命、近4千人被捕。BBC記者7日清晨實地走訪反政府示威活動的中心阿拉木圖（Almaty），並聲稱這座第一大城如今已不復昔日繁華，反而呈現出末日浩劫之景，讓人不勝唏噓。

▲▼哈薩克近日爆發大規模示威。（圖／路透）

▲▼阿拉木圖全市目前已被軍警封鎖，但處處仍可見到示威留下的痕跡，就連市長辦公室也在抗議活動中被燒毀，下同。（圖／路透）

▲▼哈薩克近日爆發大規模示威。（圖／路透）

據BBC報導，記者阿卜杜賈里爾（Abdujalil Abdurasulov）指出，阿拉木圖7日已不見示威者抗議的身影，但處處依舊可見被打砸搶燒的痕跡。大部分的破壞聚集在最早爆發抗議活動的廣場附近，那裡的政府機關和媒體大樓慘遭攻擊與縱火，就連市長的辦公室也被燒毀。

阿拉木圖目前已被軍隊和警方封鎖，人們也都害怕地躲在家中，街上幾乎不見人煙。阿卜杜賈里爾形容，當地景象根本宛如「世界末日」，而且還不時可以聽到零星的槍聲和手榴彈爆炸的聲音，空氣中也瀰漫著汽車被燒毀的味道和爆炸產生的煙霧。

居民們對示威情勢演變成流血衝突既驚訝又憤怒，因為哈薩克過去從未爆發過示威。有居民表示，他們對俄羅斯和其他國家派出軍隊幫忙維持秩序的狀況喜聞樂見；甚至有人認為，政府早該堅定地使用武力鎮壓暴民，「那這次的暴亂就不會發生」。

 ▲▼哈薩克近日爆發大規模示威。（圖／路透）

然而也有人十分同情示威人士，「他們大部分都來自農村地區，那裡的工資很低，生活也很艱難，因此我完全可以理解他們的訴求，不過他們洗劫商店和銀行、摧毀建築的行為根本和流氓無異，還讓普通民眾陷入苦難，我認為他們應該停止」。

▲▼哈薩克近日爆發大規模示威。（圖／路透）

哈薩克的示威活動如今已造成至少數十人喪命、近4千人被捕。總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）也在7日宣布，軍隊及執法部門可在沒有任何警告的前提下，直接使用致命武力、開槍擊斃「恐怖份子及武裝份子」，導致國內情勢愈發緊張。

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