他目睹醫院「1景象」嚇爆！　急勸：別再前往

記者邱晟軒／綜合報導

桃機群聚染疫持續擴大，國內疫情再度升溫！自指揮中心宣布縮短第3劑疫苗接種時程後，立刻掀起民眾搶打潮。對此，前台大感染科醫師林氏璧近日目睹醫院1景象被嚇壞，急勸民眾確定有預約再前往醫院施打。

林氏璧今（9日）在臉書發文表示，昨天早上去打了我的第三劑半量莫德納疫苗，現在打完24小時了，相對於前兩劑AZ，這一劑注射處特別痛，沒有到手舉不起來，但就是動到就會痛。沒有局部紅腫熱就是了，其他全身性的不良反應，像是發燒，疲勞，全身肌肉痠痛等等，倒是還沒有，所以我應該也可算是莫德納認證的老人吧？

對於接種第三劑後的身體狀況，林氏璧指出，「順道一提，我老媽和我一樣AAM（AZ、AZ、莫德納），她三針都幾乎沒任何感覺，老婆昨天也一起打了，她是AMM（AZ、莫德納、莫德納），她第二針有微燒局部有痛，但這次還好。」

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▲前台大醫林氏璧 。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者）

不過見到許多民眾瘋湧醫院搶接種，林氏璧也在文末中特別呼籲，「醫院人山人海嚇到人了，我建議大家最好確定有預約到再前往施打，別去醫院群聚呀。」

針對疫苗庫存是否足夠，指揮中心指揮官陳時中昨（8日）表示，疫苗數量絕對足，量非常的多，到月底還有約7百到8百萬劑，其中AZ約120萬劑，莫德納、BNT和高端各約250萬劑。