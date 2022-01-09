　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他目睹醫院「1景象」嚇爆！　急勸：別再前往

記者邱晟軒／綜合報導

桃機群聚染疫持續擴大，國內疫情再度升溫！自指揮中心宣布縮短第3劑疫苗接種時程後，立刻掀起民眾搶打潮。對此，前台大感染科醫師林氏璧近日目睹醫院1景象被嚇壞，急勸民眾確定有預約再前往醫院施打。

林氏璧今（9日）在臉書發文表示，昨天早上去打了我的第三劑半量莫德納疫苗，現在打完24小時了，相對於前兩劑AZ，這一劑注射處特別痛，沒有到手舉不起來，但就是動到就會痛。沒有局部紅腫熱就是了，其他全身性的不良反應，像是發燒，疲勞，全身肌肉痠痛等等，倒是還沒有，所以我應該也可算是莫德納認證的老人吧？

對於接種第三劑後的身體狀況，林氏璧指出，「順道一提，我老媽和我一樣AAM（AZ、AZ、莫德納），她三針都幾乎沒任何感覺，老婆昨天也一起打了，她是AMM（AZ、莫德納、莫德納），她第二針有微燒局部有痛，但這次還好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者）

▲前台大醫林氏璧 。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者）

不過見到許多民眾瘋湧醫院搶接種，林氏璧也在文末中特別呼籲，「醫院人山人海嚇到人了，我建議大家最好確定有預約到再前往施打，別去醫院群聚呀。」

針對疫苗庫存是否足夠，指揮中心指揮官陳時中昨（8日）表示，疫苗數量絕對足，量非常的多，到月底還有約7百到8百萬劑，其中AZ約120萬劑，莫德納、BNT和高端各約250萬劑。

▲▼第三劑間隔縮短至12周。（圖／指揮中心提供）

ET快訊
他目睹醫院「1景象」嚇爆！　急勸：別再前往
尾牙停辦「每人發3000元」願意嗎？　過來人1原因秒答：不值
快訊／鷹架突從11F掉落！　北市女遭砸中送醫
王力宏不在工作室！　經紀人吐他心聲
又有地方發紅包！　直接發1000元
打第3劑疫苗　醫「最不建議這牌」：抗體最低
妹子曬60元便當「鹹酥雞滿到炸出來」還有3菜　網：太無情

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美輪明宏曾被排擠！超越性別成「都市傳說」　網跪：完全被圈粉

他目睹醫院「1景象」嚇爆！　急勸：別再前往

週二冷氣團來襲！北部急凍10度↓＋降雨　追雪時間點出爐

厭煩防疫了！配合2年台人還是恐慌　他嘆「換來什麼」網打臉

3.3萬人紅包小確幸！屏東這鄉要發1000消費金　羡煞鄰近鄉親

打第3劑疫苗　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

防疫計程車「載客人買可樂」！旅館員工空等20分鐘　超扯過程曝

雙北探8℃！強烈冷氣團恐襲急凍5天　最低溫時間曝

戴手套更危險！醫揭「恐怖致病點」：早就被病毒汙染了

桃機9千人大篩檢不可能零確診　鄭文燦警告：大家要有心理準備

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

男友面無表情幫忙插「充電器」　她下秒見巨型42孔延長線笑歪

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

美輪明宏曾被排擠！超越性別成「都市傳說」　網跪：完全被圈粉

他目睹醫院「1景象」嚇爆！　急勸：別再前往

週二冷氣團來襲！北部急凍10度↓＋降雨　追雪時間點出爐

厭煩防疫了！配合2年台人還是恐慌　他嘆「換來什麼」網打臉

3.3萬人紅包小確幸！屏東這鄉要發1000消費金　羡煞鄰近鄉親

打第3劑疫苗　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

防疫計程車「載客人買可樂」！旅館員工空等20分鐘　超扯過程曝

雙北探8℃！強烈冷氣團恐襲急凍5天　最低溫時間曝

戴手套更危險！醫揭「恐怖致病點」：早就被病毒汙染了

桃機9千人大篩檢不可能零確診　鄭文燦警告：大家要有心理準備

鍾小平發動組織戰！向藍白選民催票　選委會：不得從事罷免活動

「九二共識」邁入30週年　孫亞夫：二十大可能提出對台工作新主張

換上美輪明宏桌布！刮刮樂中1萬元「有加持有差」他嚇歪：太邪門

給「雞婆」行員拍拍手！台中防詐最前線　攔387件保住1.8億元

新庄剛志才吐心聲「怕大家厭倦我」　穿紅色現身火腿吸睛

以為毛孩是貪吃才胖！　翻照發現「3個月就戴圍巾」媽苦笑：天生的

中二補選烏日投票所疑有狀況　王定宇曝「咖啡杯藏針孔攝影機」照

跟喬帥一樣簽證被取消　捷克女將已搭機離境退出澳網

莫德納新疫苗研發中！1針就能擋「新冠+流感」　料最快明年上市

陰陽眼見子奪最佳動畫...86、無職也上榜　外網票選2021秋番大賞

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

生活熱門新聞

40歲單身女越來越多　網曝3因素

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

陳時中被遞麥克風　當場怒斥1動作

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

瘋搶打第3劑　4疫苗庫存數量曝！這牌剩最少

75元去冰珍奶只有半杯　店家回應遭圍剿

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

8000多人急篩檢！王必勝凌晨PO文嘆

明全台有雨　強冷空氣南下時間曝！急凍5天探8℃

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

今年第1波水逆要來了　5重災星座

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

案17240計程車司機排除群聚！Omicron序列和載客相符

更多熱門

相關新聞

厭煩防疫了！配合2年他嘆：台人還是恐慌

厭煩防疫了！配合2年他嘆：台人還是恐慌

Omicron叩關台灣大門，面對桃園機場群聚感染擴大，有些民眾又緊張起來。有網友就直嘆，國外很多國家早就恢復正常生活，但台灣人配合了2年的防疫措施，到現在還在實聯制、量體溫，「照台灣政府這個防疫措施的標準，到時候打第5、6、7、8劑疫苗，口罩一輩子戴下去也不意外了。」

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

防疫計程車「載客人買可樂」！旅館員工空等20分鐘

防疫計程車「載客人買可樂」！旅館員工空等20分鐘

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫台大醫疫苗預約簡訊預約第三輪

讀者迴響

熱門新聞

40歲單身女越來越多　網曝3因素

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

淡水買房「住了超後悔」！他揭原因網認同

夫妻列車上借奶粉　他揭「驚人真相」

營養師曝熱炒店「地雷菜餚」

陳時中被遞麥克風　當場怒斥1動作

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

恐怖畫面！音樂老師被攔車　喊14聲對不起仍遭砍濺血

台北男大生野戰國中妹！　白天路邊激情下場曝

更多

最夯影音

更多
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤
平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面