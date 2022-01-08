Omicron襲來打完2劑不夠用　南投衛生局籲間隔12週再打追加劑

▲南投縣政府疾呼打完2劑、間隔12周以上縣民速打追加劑（下同）。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國內發生Omicron變異株本土確診病例、社區感染風險提升，中央疫情指揮中心7日表示，已接種2劑新冠疫苗且間隔滿12週（84天）以上之滿18歲民眾，應儘速接種1劑「追加劑」，以提升免疫保護力；南投縣衛生局表示，南投86家合約醫療院所於每個門診日，提供至少1種疫苗廠牌、隨到隨打。

指揮中心昨說明，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家考量國內外COVID-19疫情升溫，為降低社區傳播風險，建議滿18歲民眾於完整接種疫苗「基礎劑」12週後，應接種1劑追加劑；追加劑接種廠牌建議如下：一、以mRNA疫苗（如莫德納、BNT）或蛋白質次單元疫苗（如高端）完成2劑基礎劑：追加劑可選莫德納（半劑量）、BNT、高端或AZ；二、以AZ完成2劑基礎劑，追加劑可選mRNA或蛋白質次單元疫苗。

南投縣衛生局長陳南松表示，目前南投疫苗庫存充足，86家合約醫療院所於門診日週一、週二提供AZ，週三、週四、週日提供BNT，週五、週六提供莫德納，週一至週日則都供有高端，亦開放民眾透過「COVID-19疫苗防治一網通」（https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19）或衛生局網頁COVID-19專區（https://reurl.cc/95dXW8），查詢鄰近合約醫療院所供疫苗廠牌及接種時間，逕行網路或電話預約。

陳南松強調，國際新冠肺炎疫情持續擴大，加上正值流感好發季節和農曆春節將至，國外返台入境旅客將大幅增加，為保護家中免疫力較低的老幼，呼籲年滿18歲以上民眾儘速完整接種2劑疫苗，間隔已滿3個月者加緊接種「追加劑」，並注意應與流感疫苗間隔7天。