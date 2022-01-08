　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市「30分鐘湧6萬人」搶第3劑　柯文哲喊不要緊張：1/10還有機會

▲▼柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

因應第3劑疫苗施打間隔縮短到3個月，北市延長開放台北市疫苗預約系統， 8日上午9點系統一開放，15分鐘就湧進預約潮，9點30分就出現預約額滿狀況。根據統計，前30分鐘大概有5、6萬人想預約，而北市也動態調整逐步釋出量能到5萬4941劑。市長柯文哲說，預約不到不要一直點，5點前都還有機會；此外，就算今天沒預約到，禮拜一也會再次開放系統，呼籲市民不用緊張、不要焦慮。

負責北市疫苗作業的副市長蔡炳坤表示，預約系統打開的前15分鐘，就預約2.3萬人，「我們後台都有監控，前30分鐘大概有5、6萬人想預約」，因此就隨著需求，一邊預約一邊加量。

蔡炳坤說，過去都是預約到一個階段才開始加量，今天看起來大家非常踴躍，所以我們是一開始有做好準備，邊預約邊加量。目前最新訊息是已經加量到6萬多，大概有10萬多的量可以加，目前預約完成大概4萬，後續應該還有空間可以做。

根據北市府統計，此次開放的追加劑原始量能總計2萬8107劑，後續因市民需求，增加2萬6834劑，增量後總計5萬4941劑。

蔡炳坤表示，今天預約的是下禮拜一到禮拜五接種的量，大概有10萬多的量可以接種，「10萬多不是最大的量，因為我們也保留必要的時候，醫院、旅館、機場等等，會來做特別的安排，因為畢竟他們是在第一線，最需要來做接種，我們以預約為主、造冊為輔」。

蔡炳坤強調，接下來就算預約速度變慢，但因為北市邊加量邊預約，一時間預約不到不用擔心，還可以繼續上去預約。就算今天10萬多的量都預約完了，也不用擔心，後天星期一開始又回到正常的週期預約，每個禮拜一二都會預約。

柯文哲接著表示，因為一下子15分鐘湧入2.3萬人，所以系統會卡卡的，但是大家不要緊張，因為到下午5點前都可以預約，不要一直去試，要是覺得他有比較慢，你慢1個鐘頭再來，反正到下午5點都還考以預約。且就算都沒有預約到也不用緊張，禮拜一早上系統會重開，經過這次也可以更精確估計下一次要開多少。

柯文哲最後也再次強調，預約不到不要一直點，一直點沒有用，就一個鐘頭後再點，反正下午5點前；就算5點前沒有預約到，禮拜一早上9點也可以預約，不要焦慮。

ET快訊
第3劑爆搶打潮　蘇貞昌下令：必要時重啟1922平台
快篩失靈？　專家：染疫初期恐無法篩到Omicron
哈薩克煉獄景象曝光！　BBC：宛如末日浩劫
林心如女兒生日趴驚見Rose Mama！　Ella：那一根太
獨／瑞莎無償教學反遭控斂財　家長怒揭內幕！
陳時中怒了！　見麥克風驚吐「沒有用」
微波食品易致癌？專家解答　曝「2恐怖地雷」：洗腎機率高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「必要時重啟1922平台」　蘇貞昌下令因應第3劑搶打潮

美國未列高風險國！　趙少康批陳時中：他們是你爸爸嗎？

蔡英文今晚仍站台「靜昶」　趙少康：這是總統現在最重要的事嗎？

糾正媒體防疫漏洞　陳時中：麥克風噴酒精沒有用「要包起來」

專注防疫不出席選前之夜　蘇貞昌：希望一切都順利

擴大篩檢8500人！蘇貞昌視察桃機防疫　「確診者都有軌跡可循」

北市「30分鐘湧6萬人」搶第3劑　柯文哲喊不要緊張：1／10還有機會

罷昶凸槌PTT發空白文攻擊　林昶佐：消耗社會應適可而止

醫院、長照暫停探病探視　北市：有例外狀況可訪視

疫情升溫有利反罷免？　林昶佐：努力爭取不同意票到最後一刻

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

《我吃了那男孩一整年的早餐》 2022年1月28日 (五) 超前導預告

《聲林3》八三夭來了！合作兩選手變演唱會　《想見你想見你想見你》+《致青春》敲碗安可！

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

【聲林之王3】EP5 精華｜乱彈阿翔領銜飆唱《完美落地》 南畯鵬.陳景皓再現金馬神曲｜庾澄慶 徐佳瑩 乱彈阿翔 吳卓源 魏如萱 八三夭 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

「必要時重啟1922平台」　蘇貞昌下令因應第3劑搶打潮

美國未列高風險國！　趙少康批陳時中：他們是你爸爸嗎？

蔡英文今晚仍站台「靜昶」　趙少康：這是總統現在最重要的事嗎？

糾正媒體防疫漏洞　陳時中：麥克風噴酒精沒有用「要包起來」

專注防疫不出席選前之夜　蘇貞昌：希望一切都順利

擴大篩檢8500人！蘇貞昌視察桃機防疫　「確診者都有軌跡可循」

北市「30分鐘湧6萬人」搶第3劑　柯文哲喊不要緊張：1／10還有機會

罷昶凸槌PTT發空白文攻擊　林昶佐：消耗社會應適可而止

醫院、長照暫停探病探視　北市：有例外狀況可訪視

疫情升溫有利反罷免？　林昶佐：努力爭取不同意票到最後一刻

LIVE／桃機13人確診、防疫司機陽性複驗　陳時中最新說明

金唱片／李多熙「上身只有一塊布」深V辣爆！李昇基提搭檔朴素淡

「必要時重啟1922平台」　蘇貞昌下令因應第3劑搶打潮

合體豆花妹大戰《飢餓遊戲》　 王彩樺「被操到想吐！」

她赴叢林離奇失蹤　「出浴偷拍片」曝！警一看受驚：河裡全是鱷魚

來跟辛巴比手長！　攻城獅博物館6大主題好吸睛

46歲裘莉穩交中？威肯新歌告白：我的女孩是電影明星　共赴豪宅被拍

蔡其昌與旅外球員餐敘！球迷好奇王柏融呢？楊清瓏透露原因

美國未列高風險國！　趙少康批陳時中：他們是你爸爸嗎？

全台首座職籃隊博物館　攻城獅「LIONATION」今開幕

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

快訊／新北1名防疫計程車司機採檢陽性　Ct值33

PTT空白文攻擊林昶佐　帳號本尊回應了

糾正媒體防疫漏洞　陳時中：麥克風噴酒精沒有用「要包起來」

把握時間！北市明早9點加開第三劑預約　可選莫德納、BNT

LIVE／桃機群聚累計13例　侯友宜記者會最新說明

Omicron入侵「蔡英文站台相挺」　他怒了：罷免掉林昶佐

新北三大疫苗接種規畫曝　128萬人可打第三劑

PTT八卦板連刷攻擊林昶佐空白文　四叉貓笑：誰家的網軍出包

15分鐘2.3萬人搶打疫苗　北市預約系統一度癱瘓

尋找小白　兄弟招募應援團百人報名

音源曝光！　4架次共機遭驅離疑回嗆「投降吧、回歸吧！」

快訊／侯友宜：即日起拍照、唱歌「不分室內外」都要戴口罩

連勝文怒了！怒斥民進黨側翼「下三濫」　連顏寬恒祖墳都要挖

柯文哲成功預言！　第3劑縮短間隔馬上搶爆

更多熱門

相關新聞

專注防疫不出席選前之夜　蘇貞昌：希望一切都順利

專注防疫不出席選前之夜　蘇貞昌：希望一切都順利

近來疫情升溫，境外移入確診創新高，本規劃在8日晚間出席「靜昶守護」選前之夜活動的行政院長蘇貞昌，7日取消出席規劃，專注防疫工作。對此，蘇貞昌8日受訪時說，有事先錄廣告影片給兩位候選人加油，也希望一切都順利。

視察桃園機場防疫整備　蘇貞昌：都在掌控之中

視察桃園機場防疫整備　蘇貞昌：都在掌控之中

高雄人注意！打疫苗最高拿500元禮券　

高雄人注意！打疫苗最高拿500元禮券　

防疫考量暫停醫院、長照探病探視　北市：有例外狀況可訪視

防疫考量暫停醫院、長照探病探視　北市：有例外狀況可訪視

防疫計程車司機陽性待複驗　陳時中：目前評估可能是舊案

防疫計程車司機陽性待複驗　陳時中：目前評估可能是舊案

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹「被兄弟砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

從長榮離職改跑外送！他拋1.2億對帳單打臉

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

青海規模6.9地震　她「裹棉被逃生」現場狀況曝

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

生理期「4種經血顏色」代表意義！

李靚蕾被挖「男友人親密貼臉照」！　身分曝光揭真相

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

2生肖、3星座今晚偏財運！　專家點名可衝2.1億大樂透

終於等到了！高雄最美Outlet 1／26開

更多

最夯影音

更多
兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了
失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面