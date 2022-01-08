北市「30分鐘湧6萬人」搶第3劑　柯文哲喊不要緊張：1／10還有機會

記者陳家祥／台北報導

因應第3劑疫苗施打間隔縮短到3個月，北市延長開放台北市疫苗預約系統， 8日上午9點系統一開放，15分鐘就湧進預約潮，9點30分就出現預約額滿狀況。根據統計，前30分鐘大概有5、6萬人想預約，而北市也動態調整逐步釋出量能到5萬4941劑。市長柯文哲說，預約不到不要一直點，5點前都還有機會；此外，就算今天沒預約到，禮拜一也會再次開放系統，呼籲市民不用緊張、不要焦慮。

負責北市疫苗作業的副市長蔡炳坤表示，預約系統打開的前15分鐘，就預約2.3萬人，「我們後台都有監控，前30分鐘大概有5、6萬人想預約」，因此就隨著需求，一邊預約一邊加量。

蔡炳坤說，過去都是預約到一個階段才開始加量，今天看起來大家非常踴躍，所以我們是一開始有做好準備，邊預約邊加量。目前最新訊息是已經加量到6萬多，大概有10萬多的量可以加，目前預約完成大概4萬，後續應該還有空間可以做。

根據北市府統計，此次開放的追加劑原始量能總計2萬8107劑，後續因市民需求，增加2萬6834劑，增量後總計5萬4941劑。

蔡炳坤表示，今天預約的是下禮拜一到禮拜五接種的量，大概有10萬多的量可以接種，「10萬多不是最大的量，因為我們也保留必要的時候，醫院、旅館、機場等等，會來做特別的安排，因為畢竟他們是在第一線，最需要來做接種，我們以預約為主、造冊為輔」。

蔡炳坤強調，接下來就算預約速度變慢，但因為北市邊加量邊預約，一時間預約不到不用擔心，還可以繼續上去預約。就算今天10萬多的量都預約完了，也不用擔心，後天星期一開始又回到正常的週期預約，每個禮拜一二都會預約。

柯文哲接著表示，因為一下子15分鐘湧入2.3萬人，所以系統會卡卡的，但是大家不要緊張，因為到下午5點前都可以預約，不要一直去試，要是覺得他有比較慢，你慢1個鐘頭再來，反正到下午5點都還考以預約。且就算都沒有預約到也不用緊張，禮拜一早上系統會重開，經過這次也可以更精確估計下一次要開多少。

柯文哲最後也再次強調，預約不到不要一直點，一直點沒有用，就一個鐘頭後再點，反正下午5點前；就算5點前沒有預約到，禮拜一早上9點也可以預約，不要焦慮。