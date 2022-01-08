昨剛出發掃街戰車就壞掉　林昶佐自嘲：從早操到晚累壞了

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免投票日將在明天投票，高雄市長陳其邁昨（7日）晚間北上陪同林昶佐上戰車掃街，未料車子剛起步50公尺就發生故障。對此，林昶佐今（8日）上午受訪自嘲說，這3周他和車子則是從早到晚操到底，「車也會累，讓它（車子）休息一下。」

▲高雄市議員黃捷今天陪同林昶佐掃街。（圖／記者呂晏慈攝）

趕在罷免前夕，陳其邁昨天晚上特別北上陪同林昶佐掃街，但車子卻意外故障，連忙改成回答網友提問的直播環節，陳其邁當場開玩笑對林昶佐說「你怎麼那麼歹命！」但還是稱讚林心理素質很強，很多打擊都是「關關難過關關過」，林昶佐也笑說：「暖男在我旁邊，我怎麼會有問題！」

對於昨天車隊掃街出現突發事故，林昶佐今天上午受訪笑說，在公投投票之後，這3個禮拜全心全力因應反罷免，用盡全力催票到最後一分一秒，不過，對比志工可以輪班進行掃街，他和車子則是從早到晚操到底，「車也會累，讓它（車子）休息一下。」

此外，林昶佐昨天晚上透過臉書表示，或許真的是最近太過操勞，吉普車竟然真的「累壞了」！實在對陳其邁很歹勢，但這也再次印證，這場原本不應該出現的惡意罷免，實在是讓整個團隊都過勞啦！後來改成直接和線上網友對話，也有許多熱情的朋友鼓勵，感謝大家。