罷昶凸槌PTT發空白文攻擊　林昶佐：消耗社會應適可而止

▲林昶佐今天在車隊掃街前接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將在明（9日）投票，不過PTT八卦板卻在短時間內出現大量不利林昶佐新聞的回文，內容全空白，遭網紅「四叉貓」劉宇嘲笑「誰家的網軍又出包」，民進黨立委蔡易餘則揭露該帳號都來自同一個IP分享器，疑為駭客盜用帳號發文。對此，林昶佐今（8日）上午受訪時表示，本來他就有面對空陸戰攻勢的心理準備，沒想到對方自己凸槌，呼籲這樣的事情應適可而止。

四叉貓昨天透過臉書表示，PTT八卦板上有一篇攻擊林昶佐的新聞，新聞貼出後半小時內，版面上快速洗了好幾篇空白回覆文，這其實是公關公司使用自動推文程式沒設定好，洗文變成空白文連發，「專業點好嘛！這種帶風向品質也敢收費喔？」

蔡易餘則留言透露，上述帳號都來自於同一個IP分享器，他嘗試聯絡帳號本人後，帳號本尊表示已經很久沒有使用該帳號，今天也沒有發文，「這很明顯和陳柏惟（遭罷免前夕）當時一樣有集團駭客盜用帳號發文。」

對此，林昶佐今天上午受訪說，無黨籍高雄市議員黃捷、台灣基進前立委陳柏惟面臨惡意罷免時，罷免方空陸戰攻勢連串，因此他本來就有心理準備，沒想到罷免方卻自己出空白文、自己凸槌了，希望這樣的行為適可而止，因為這樣的事情只會不斷消耗社會，降低大家對言論自由的信任度。

此外，林昶佐今天在黃捷陪同下進行車隊掃街，黃捷行前受訪說，林昶佐去年此時正在高雄陪她迎戰罷免，因此情義相挺，希望陪他走過這一仗，也希望去年的勝利可以延續到今年，明天也有開心的結果。

林昶佐則說，這一年多來的惡意罷免真的夠了，台灣已經非常疲憊，希望能夠繼續勇敢前進，不要被惡質罷免拖住，這也會讓有心操弄者警惕，讓台灣恢復正常生活。