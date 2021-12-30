展望明年兩岸關係　陸委會：依既有政策處理兩岸事務

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會30日舉辦2021年最後一場例行記者會，發言人邱垂正表示，展望新的一年，政府仍將依循既有的政策處理兩岸事務，「我們也要呼籲北京當局，認真面對總統蔡英文提出，和平、對等、民主、對話的兩岸互動關鍵。」

邱垂正指出，這一年來國際社會及台灣民意，均已對中共積極對外擴張，以及對台外交打壓、軍事威脅，各種統戰分化等強制性作為，引發區域緊張情勢都表達了嚴正關切與質疑。

邱垂正提到，「我們認為，對岸對台工作應認真省思，及正確判斷情勢發展，如此才能夠有效改善兩岸關係。」

邱垂正還說，過去五年來，面對中共對台威脅挑戰，以及空前的不友善措施，政府的兩岸政策始終一貫，不挑釁、不冒進，致力維護台海與區域和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由。

邱垂正強調，展望新的一年，政府仍將依循既有的政策處理兩岸事務，務實維護健康正常有序的交流管理。

邱垂正也呼籲北京當局，要認真面對總統蔡英文提出和平、對等、民主、對話的兩岸互動關鍵，也要正視我方「四個堅持」的堅定底線，那就是台灣會堅定堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯與併吞、堅持中華民國台灣的前途必須依循全體台灣人民的意志，「務實調整對台負面的思維與作為來處理兩岸關係，兩岸關係才有可能良性互動發展。」