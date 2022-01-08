Omicron強襲！澳洲單日破10萬例創疫情以來新高　前總理也染疫

▲維多利亞州8日通報5萬1356例，其中2萬6428例陽性個案來自快篩。圖為雪梨歌劇院。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲今（8日）新增確診數首度突破10萬人大關，創下疫情爆發以來新高，其中以維多利亞州通報的5萬多例佔最多，新南威爾斯州通報4.5萬例居第二。澳洲目前正受Omicron變異株侵襲，多地重啟防疫措施，各地確診數持續攀升，就連前總理滕博爾也染疫。

綜合彭博、西澳洲報等報導，澳洲此次通報新增個案納入居家快篩檢測結果，維多利亞州8日通報5萬1356例，為前一日的2倍多，也是該州第一次納入快篩檢測數據，已知其中2萬6428例陽性個案來自快篩。另方面，新南威爾斯州8日也通報4萬5098例確診，其中1795人住院治療，9人死亡。

上述2州均已重啟防疫，暫停非緊急手術，對社交活動實施限制，盼能試著藉此控制醫療機構所承受的壓力。在人口最多的新南威爾斯州，當地多間醫院採取與早期防疫規定不同的做法，開始在同一個病房同時收治確診及未確診的病患。

過去數周，澳洲各地確診病例數都在持續攀升中，就連財長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）、前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）都染疫。

▼ 澳洲前總理滕博爾。（圖／達志影像／美聯社）

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