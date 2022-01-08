全球地牛翻身！台灣、青海省、秘魯爆「有感地震」　裸女裹棉被逃生

▲中國青海省海北藏族自治州門源縣8日發生地震。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

近來全球各地頻傳地震，台灣今（8）日清晨5時12分發生芮氏規模4.5有感地震，其震央位於台中市東勢區，地震深度32.9公里、最大震度為苗栗縣的4級；其實，中國青海省8日也遭遇規模6.6強震，許多男女在零下7度的寒冬僅批上一件外衣就急忙逃出門，甚至還有女性急急忙忙裹著棉被就逃出門；同時秘魯也有規模5.6的地震侵襲首都利馬。

綜合外媒報導，美國地質調查所（US Geological Survey）指出中國青海省8日凌晨1時45分遭遇規模6.6強震侵襲，震央位於省會西寧市北北西方140公里處、震源深度為10公里，在經過25分鐘後又爆發規模5.1的餘震；報告評估，這場地震造成傷亡的可能性低，但不排除造成重大損害。

《新華社》指出，中國地震台網中心（CENC）上修地震規模為6.9。

▲中國青海省爆發規模6.9強震，女住戶裹著棉被逃生。（圖／翻攝微博）

而位於南美洲的秘魯當地時間8日清晨5時27分發生規模5.6的地震，秘魯地球物理研究所（Geophysical Institute of Peru）指出，這場地震的震央位於首都利馬東北方19公里處、深度為116公里，至少有3棟房屋倒塌與1人受傷，地震也導致首都利馬通往中部地區的道路發生落石坍方而中斷運行。

據悉，其實秘魯每年平均至少會有400起以上的有感地震，北部亞馬遜地區早從去年11月起也曾發生過規模7.5的強震，當時造成117棟民宅倒塌、12人輕重傷。

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