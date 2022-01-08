　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球地牛翻身！台灣、青海省、秘魯爆「有感地震」　裸女裹棉被逃生

▲▼中國青海省海北藏族自治州門源縣8日發生地震。（圖／CFP）

▲中國青海省海北藏族自治州門源縣8日發生地震。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

近來全球各地頻傳地震，台灣今（8）日清晨5時12分發生芮氏規模4.5有感地震，其震央位於台中市東勢區，地震深度32.9公里、最大震度為苗栗縣的4級；其實，中國青海省8日也遭遇規模6.6強震，許多男女在零下7度的寒冬僅批上一件外衣就急忙逃出門，甚至還有女性急急忙忙裹著棉被就逃出門；同時秘魯也有規模5.6的地震侵襲首都利馬。

綜合外媒報導，美國地質調查所（US Geological Survey）指出中國青海省8日凌晨1時45分遭遇規模6.6強震侵襲，震央位於省會西寧市北北西方140公里處、震源深度為10公里，在經過25分鐘後又爆發規模5.1的餘震；報告評估，這場地震造成傷亡的可能性低，但不排除造成重大損害。

《新華社》指出，中國地震台網中心（CENC）上修地震規模為6.9。

▲▼中國青海規模6.9強震女裹棉被逃　西安有感網友嘆：搖也不能出去。（圖／翻攝微博）

▲中國青海省爆發規模6.9強震，女住戶裹著棉被逃生。（圖／翻攝微博）

而位於南美洲的秘魯當地時間8日清晨5時27分發生規模5.6的地震，秘魯地球物理研究所（Geophysical Institute of Peru）指出，這場地震的震央位於首都利馬東北方19公里處、深度為116公里，至少有3棟房屋倒塌與1人受傷，地震也導致首都利馬通往中部地區的道路發生落石坍方而中斷運行。

據悉，其實秘魯每年平均至少會有400起以上的有感地震，北部亞馬遜地區早從去年11月起也曾發生過規模7.5的強震，當時造成117棟民宅倒塌、12人輕重傷。

►青海6.9強震「裸女-7℃裹棉被」逃生！　現場狀況曝

ET快訊
新北3大疫苗規畫曝！　加開三重、永和等4處大型接種站
防疫計程車司機陽性！　陳時中：可能是舊案
快訊／高雄拖板車拒檢逃竄！　警狂追開4槍
夜店被迫裸體！她買2900元禮服　狂歡一半「裂到2點掉出」
擴大採檢9000人！　釐清3傳播鏈關聯
男酒駕自撞「安全氣囊炸開」！　慘死車內
19歲世界冠軍離奇亡！　「彎腰撿彈殼」中彈倒地
萬人搶登記第3劑！　北市預約系統癱瘓
桃機第2例保全確診！鄭文燦：不會只有一條傳播鏈
專家推「第3劑混打最有效」！　揭打同一廠牌嚴重後果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

飛機上偷拍女人！放大一看網全嚇爆　她傳訊息「噓…我得COVID了」

機上亂搞只能自己回家！百名網紅「無罩轟趴」總理震怒　航空業拒載

19歲世界射擊冠軍離奇亡！「彎腰撿彈殼」中彈倒地　友人崩潰目睹

鼻腔快篩失靈？哈佛專家：染疫初期恐無法篩到Omicron

吸選票奇招！南韓總統候選人提「治禿頭可用健保」　登CNN首頁話題

夜店被迫裸體！她買2900元禮服　狂歡一半「裂到2點掉出」肉色外露

全球地牛翻身！台灣、青海省、秘魯爆「有感地震」　裸女裹棉被逃生

立陶宛遭中國報復　法國將領導歐盟反制

祕魯「巨根雕像」挺不過7天！　小頭慘被爆擊破大洞

金正恩悄過38歲生日　後腦杓「奇怪印記」疑剛摘完腫塊

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

《我吃了那男孩一整年的早餐》 2022年1月28日 (五) 超前導預告

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

《聲林3》八三夭來了！合作兩選手變演唱會　《想見你想見你想見你》+《致青春》敲碗安可！

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

寫作業「像甲骨文」扭成一團　字太醜難複習！學生：困擾16年

飛機上偷拍女人！放大一看網全嚇爆　她傳訊息「噓…我得COVID了」

機上亂搞只能自己回家！百名網紅「無罩轟趴」總理震怒　航空業拒載

19歲世界射擊冠軍離奇亡！「彎腰撿彈殼」中彈倒地　友人崩潰目睹

鼻腔快篩失靈？哈佛專家：染疫初期恐無法篩到Omicron

吸選票奇招！南韓總統候選人提「治禿頭可用健保」　登CNN首頁話題

夜店被迫裸體！她買2900元禮服　狂歡一半「裂到2點掉出」肉色外露

全球地牛翻身！台灣、青海省、秘魯爆「有感地震」　裸女裹棉被逃生

立陶宛遭中國報復　法國將領導歐盟反制

祕魯「巨根雕像」挺不過7天！　小頭慘被爆擊破大洞

金正恩悄過38歲生日　後腦杓「奇怪印記」疑剛摘完腫塊

疫情升溫有利反罷免？　林昶佐：努力爭取不同意票到最後一刻

鍋寶、特福不沾鍋都特價！激殺低至3折　年前換廚具超合理

玉山北峰積雪2公分　山友極凍登頂主峰絕美雪景曝光

三寶無極限！高雄嬤騎車違規載「超長木棍」…下秒停路中央抬槓

防疫計程車司機陽性待複驗　陳時中：目前評估可能是舊案

宜蘭員山貨車撞轎車！2車車頭「幾乎撞爛」　2人受傷送醫

柯文哲預言家！第3劑縮短間隔馬上搶爆　恐現排擠效應壓縮緊急需求

長髮超胸女騎車沒帶罩！認喝2瓶啤酒…被上銬嬌喊：沒這麼嚴重

飛機上偷拍女人！放大一看網全嚇爆　她傳訊息「噓…我得COVID了」

昨剛出發掃街戰車就壞掉　林昶佐自嘲：從早操到晚累壞了

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

全球地牛大翻身！台灣、青海省、祕魯地震

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

祕魯「巨根雕像」挺不過7天　小頭破了

金正恩悄過38歲生日　後腦杓「奇怪印記」曝健康狀況

判若兩人 美前國務卿蓬佩奧6個月甩肉40公斤

彎腰撿彈殼　19歲世界射擊冠軍離奇亡

台灣相挺立陶宛登上國際　華郵：憑藉巧克力抗中

18歲少年戀上58歲大媽　瘋狂求愛

她花2800網購豪華禮服　狂歡一半被迫裸體

規模5.6地震襲祕魯首都　1人受傷

美國失業率下降至3.9%　就業人數僅增加199,000 人

婚禮上閨蜜表情變了　新娘：難怪離婚

南韓軍方嗆聲北韓「技術超車5年」

23歲女星下海買淫　疫情期間「全裸戰3男」遭警活逮賣

更多熱門

相關新聞

蔡英文未取消「靜昶」輔選　侯友宜回應了

蔡英文未取消「靜昶」輔選　侯友宜回應了

桃園機場群聚案持續擴大，累計13起本土個案，然而總統蔡英文卻維持今晚替中二立委補選民進黨候選人林靜儀及無黨籍立委林昶佐站台行程。對此，侯友宜8日表示，現階段人民最關心能不能守住防疫，而政府現在最重要的事就是守住Omicron變異株，把防線守住，其他的事若沒那麼重要，還是把防疫擺在第一個位置。

神祕地光瞬閃如白天！青海6.9強震前一秒現預兆

神祕地光瞬閃如白天！青海6.9強震前一秒現預兆

快訊／新北1名防疫計程車司機採檢陽性　Ct值33

快訊／新北1名防疫計程車司機採檢陽性　Ct值33

祕魯「巨根雕像」挺不過7天　小頭破了

祕魯「巨根雕像」挺不過7天　小頭破了

東勢4.5地震「台中像被撞」　地鳴大到以為921重演

東勢4.5地震「台中像被撞」　地鳴大到以為921重演

關鍵字：

國際焦點地震秘魯青海影音

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹「被兄弟砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

青海規模6.9地震　她「裹棉被逃生」現場狀況曝

從長榮離職改跑外送！他拋1.2億對帳單打臉

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

生理期「4種經血顏色」代表意義！

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

李靚蕾被挖「男友人親密貼臉照」！　身分曝光揭真相

2生肖、3星座今晚偏財運！　專家點名可衝2.1億大樂透

網驚現「證嚴法師」開示！慈濟不忍了

超清晰外星「小灰人」拍到了！

更多

最夯影音

更多
兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了
失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面