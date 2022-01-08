青海6.9強震「裸女-7℃裹棉被」逃生！　現場狀況曝

▲居民連忙逃出，有人只穿內褲，有人只裹一件棉被。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸青海海北州門源縣8日凌晨發生規模6.9地震，震源深度僅10公里，地震一發生許多居民立刻奪門而出，在空曠地聚集，由於情況緊急，許多男女甚至連衣服都沒穿好就趕緊跑出門，因此出現有人在青海省省會西寧市-7℃的低溫中，只裹著一條大棉被就跑到街上。網友紛紛留言，「好害怕，希望平安」、「西安人大部分沒睡，已經沒有黑夜白天了，疫情再加震感，想哭。」

青海門源於8日1點45分發生規模6.9地震，省會西寧震感強烈，鄰近的寧夏銀川、甘肅蘭州，以及陝西西安都明顯有感。門源地震後30分鐘內緊接著餘震不斷，至少已有4次餘震襲來，分別為規模4.1、規模3.0以及規模5.1地震。美國地質調查局即時數據顯示，地震規模6.6，震源深度10公里，震央在西寧市以北約40公里處。

▲人們逃出後聚集在空曠處。（圖／翻攝微博）

地震消息迅速在微博流傳，許多人上傳當地情況的照片，西寧居民在地震第一時間紛紛逃出大樓，顧及到外頭凌晨氣溫零下7℃，大部分人都盡量衣著完整、穿著保暖大衣跑出來。不過也有一名男性穿了羽絨外套，下半身卻只有一件緊身四角褲，甚至不只一名女性來不及套衣服，全身上下只裹著一件大棉被就衝到外頭。

網友紛紛留言，「褲衩兄真乃我輩楷模，年輕抗凍」、「大冷的天氣裡，人們這表現，著實有點『露骨』。」也有正因防疫被全城封鎖的西安網友表示，「疫情碰見地震，該跑還是不該跑」、「西安人民以為熬夜，頭暈了。」