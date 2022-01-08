　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

青海6.9強震「裸女-7℃裹棉被」逃生！　現場狀況曝

▲▼中國青海規模6.9強震女裹棉被逃　西安有感網友嘆：搖也不能出去。（圖／翻攝微博）

▲居民連忙逃出，有人只穿內褲，有人只裹一件棉被。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸青海海北州門源縣8日凌晨發生規模6.9地震，震源深度僅10公里，地震一發生許多居民立刻奪門而出，在空曠地聚集，由於情況緊急，許多男女甚至連衣服都沒穿好就趕緊跑出門，因此出現有人在青海省省會西寧市-7℃的低溫中，只裹著一條大棉被就跑到街上。網友紛紛留言，「好害怕，希望平安」、「西安人大部分沒睡，已經沒有黑夜白天了，疫情再加震感，想哭。」

青海門源於8日1點45分發生規模6.9地震，省會西寧震感強烈，鄰近的寧夏銀川、甘肅蘭州，以及陝西西安都明顯有感。門源地震後30分鐘內緊接著餘震不斷，至少已有4次餘震襲來，分別為規模4.1、規模3.0以及規模5.1地震。美國地質調查局即時數據顯示，地震規模6.6，震源深度10公里，震央在西寧市以北約40公里處。

▲▼中國青海規模6.9強震女裹棉被逃　西安有感網友嘆：搖也不能出去。（圖／翻攝微博）

▲人們逃出後聚集在空曠處。（圖／翻攝微博）

地震消息迅速在微博流傳，許多人上傳當地情況的照片，西寧居民在地震第一時間紛紛逃出大樓，顧及到外頭凌晨氣溫零下7℃，大部分人都盡量衣著完整、穿著保暖大衣跑出來。不過也有一名男性穿了羽絨外套，下半身卻只有一件緊身四角褲，甚至不只一名女性來不及套衣服，全身上下只裹著一件大棉被就衝到外頭。

網友紛紛留言，「褲衩兄真乃我輩楷模，年輕抗凍」、「大冷的天氣裡，人們這表現，著實有點『露骨』。」也有正因防疫被全城封鎖的西安網友表示，「疫情碰見地震，該跑還是不該跑」、「西安人民以為熬夜，頭暈了。」

ET快訊
「證嚴法師」2句話慘遭無情嘲笑　慈濟不忍回應了
下週冷氣團來襲！北台濕冷9℃　新竹以南激凍
青海6.9強震「裸女-7℃裹棉被」逃生！　現場狀況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

青海6.9強震「裸女-7℃裹棉被」逃生！　現場狀況曝

西安封城領物資竟要「4字通關密語」　影片流出引公憤：噁心

快訊／青海凌晨6.9強震　陸網友嚇慘：頭皮發麻！在內蒙都被晃醒

吃到一半突然氣爆！重慶食堂炸崩　搶救至深夜16人死亡

10個月大女嬰咳嗽咳不停　婆婆用銀戒刮痧失手害臉潰爛

社區驚現道士「火化屍體」！住戶見一排白衣嚇傻：這太離譜了

重慶餐廳大爆炸！20人受困、2人死亡　目擊者：瞬間像地震一樣

尼加拉瓜總統奧蒂嘉4度連任　習近平將派特使出席就職典禮

35歲懶惰女「裝癱瘓」一躺20年！全靠家人餵飯換衣　監視器戳穿騙局

農村流水席「整桌帝王蟹」網垂涎　當地人搖頭親揭「殘酷缺點」

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

寫作業「像甲骨文」扭成一團　字太醜難複習！學生：困擾16年

《我吃了那男孩一整年的早餐》 2022年1月28日 (五) 超前導預告

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

轎車切車道「破壞後車安全距離」　前方回堵煞不住...慘變夾心餅乾

青海6.9強震「裸女-7℃裹棉被」逃生！　現場狀況曝

西安封城領物資竟要「4字通關密語」　影片流出引公憤：噁心

快訊／青海凌晨6.9強震　陸網友嚇慘：頭皮發麻！在內蒙都被晃醒

吃到一半突然氣爆！重慶食堂炸崩　搶救至深夜16人死亡

10個月大女嬰咳嗽咳不停　婆婆用銀戒刮痧失手害臉潰爛

社區驚現道士「火化屍體」！住戶見一排白衣嚇傻：這太離譜了

重慶餐廳大爆炸！20人受困、2人死亡　目擊者：瞬間像地震一樣

尼加拉瓜總統奧蒂嘉4度連任　習近平將派特使出席就職典禮

35歲懶惰女「裝癱瘓」一躺20年！全靠家人餵飯換衣　監視器戳穿騙局

農村流水席「整桌帝王蟹」網垂涎　當地人搖頭親揭「殘酷缺點」

GO GYM永春館突熄燈上百會員受害　業者冷處理拖退費

外套遭陌生人偷放AirTag！　辣模被跟蹤5hrs「突收警告訊息嚇傻」

林昶佐罷免明登場　投票十大地雷誤踩最重可罰500萬

貓熊寶寶超嗨玩雪　翻筋斗萌樣網直呼：可以看一整天！

小琉球浮潛教練性侵處女　3選項逼就範！事後還要她交往

館長嗆民進黨「整天忙選舉」不管民生：非常噁心的一件事情

間隔12周快去打第三劑！怎麼預約、選哪種廠牌　5大QA一次看

青海6.9強震「裸女-7℃裹棉被」逃生！　現場狀況曝

下週強冷空氣來襲！北台濕冷驟降9℃　新竹以南接力激凍

已「交手」殲-16　陸評：搶占陣位台軍F-16V具優勢

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

大陸熱門新聞

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

青海6.9地震　陸網友嚇慘頭發麻

青海規模6.9地震　她「裹棉被逃生」現場狀況曝

社區驚現道士焚屍！住戶見一排白衣嚇傻

重慶食堂氣爆崩塌　16人死亡

西安爸絞痛被拒收身亡　引爆民憤

西安封城領物資要「4字通關密語」　網怒：噁心

名校女大生為愛遠嫁非洲！8年後逃回國現況曝

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

流水席整桌帝王蟹網垂涎　當地人揭殘酷缺點

女嬰咳嗽咳不停　婆婆用銀戒刮痧害臉潰爛

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

重慶餐廳爆炸　20人受困2人死亡

王力宏離婚風向大轉！網友湧李靚蕾微博狂噴

更多熱門

相關新聞

西安封城領物資要「4字通關密語」　網怒：噁心

西安封城領物資要「4字通關密語」　網怒：噁心

西安日前爆出全城封鎖縮緊導致民眾被禁止出門購買民生物資，家中嚴重缺乏食物的情況，7日晚間又有一段影片在網上流傳，只見發送物資的人員緊抓著食物不給居民，要求對方「要說那個話嘛」，居民才連忙回答「感謝政府」。影片一出引起網路公憤，「噁心」、「這個風氣太官僚了」、「菜是政府種的嗎」？

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

規模5.6地震襲祕魯首都　1人受傷

規模5.6地震襲祕魯首都　1人受傷

青海6.9地震　陸網友嚇慘頭發麻

青海6.9地震　陸網友嚇慘頭發麻

西安孕婦被拒入院流產　陸副總理：愧疚

西安孕婦被拒入院流產　陸副總理：愧疚

關鍵字：

青海地震門源微博西安

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹「被兄弟砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

2生肖、3星座今晚偏財運！　專家點名可衝2.1億大樂透

生理期「4種經血顏色」代表意義！

玩交友軟體遇到羅志祥！　「對話曝光」經紀人回應了

快訊／桃機傳女保全、計程車司機確診　陳時中瞭解中

李靚蕾被挖「男友人親密貼臉照」！　身分曝光揭真相

從長榮離職改跑外送！他拋1.2億對帳單打臉

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

鄧紫棋宣布「正式進入全閉關」：再見各位

更多

最夯影音

更多
兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了
失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面