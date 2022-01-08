毒物專家推「第3劑混打最有效」保護力↑　揭打同一品牌嚴重後果

▲招名威分析指出，第3劑混打最有效。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

桃園機場群聚案累計12例確診，為了防堵Omicron肆虐，指揮中心宣布接種滿18歲以上民眾，第三劑疫苗縮短為12周，不過第3劑疫苗該怎麼打才有效？毒物學專家招名威指出，病毒會因環境變化而生存，若只打單一品牌，作用方式相同，病毒就容易找到破口，因此建議施打疫苗要有多樣性，「混打勢在必行」。

招名威在粉專「招名威教授毒理威廉 」發文，因應omicron的疫情，第3劑是一定要打的，至於怎麼打，他指出，病毒本身就容易因環境變化而適者生存，若只打單一品牌的疫苗，作用的方式相同，病毒就有機會找到縫隙，進而找到破口生存下來，突破性的感染機率也就會大增。

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因此，招名威認為，「唯獨讓自己施打的疫苗有多樣性，才能對抗更適合生存的omicron病毒」，並拿以色列為例，這是唯一打4劑BNT的國家，但確診數也是全球前幾名，「不難理解若只打單一廠牌的疫苗，破口可能只會增大」。

▲桃園群聚感染持續延燒，累積已有12例本土確診個案。（圖／記者劉亮亨攝）

至於該怎麼打，招名威列出3種混打的方式：

1.前2劑都是接種AZ，第3劑可混打莫德納、BNT或高端。

2.前2劑都是接種莫德納或BNT，這類mRNA疫苗，第3劑可選擇高端或AZ疫苗。

3.前2劑都是接種高端，第3劑可打莫德納、BNT。