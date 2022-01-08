吸選票奇招！南韓總統候選人提「治禿頭可用健保」　登CNN首頁話題

記者張寧倢／編譯

南韓3月將舉行總統大選，共同民主黨總統候選人李在明提出「超新奇」政見，將落髮禿頭納入健保給付項目，形同讓全民一起買單，有些選民高興得樂見其成，但有些人則批評這是民粹政見。不過由於「治禿頭」政見相當出乎意料，美國CNN除了特別刊出報導，還將其放上網站首頁。

▲南韓總統候選人李在明「治禿頭」政見太稀奇，登上CNN首頁。（圖／翻攝自CNN新聞網站）

根據CNN報導，李在明聲稱南韓有1000萬名落髮患者，但因為治療費用昂貴，從海外訂購藥物或服用前列腺藥物，作為替代療法的人很多。而他靠著這項政見掀起一陣爆炸性的討論，還拍了一部15秒的搞笑宣傳短片，稱自己是「你的頭髮」最佳的候選人，影片在網路社群上快速流傳，甚至帶動一陣模仿熱潮。

▲南韓共同民主黨總統候選人李在明提出政見，希望將落髮納入健保負擔項目。（圖／翻攝自YouTube／이재명）

有落髮困擾者的網路社群中也有人分享了這部短片，有一名網友在留言惡搞了李在明的標語並笑說，「讓我們為了自己，植入李在明吧！」韓國一名育有2名孩子的婦女鄭多恩（Jeong Da-eun，音譯）在5日晚間一場共同民主黨舉辦的選民會議中表示，她因為每個月高達400萬韓元（約新台幣9.2萬元）的治療費用而放棄藥物治療，希望能藉由洗髮精和食物來改善落髮。

然而，李在明的政見也引起批評聲浪，反對派直呼這是他民粹主義政見的最新議。南韓中間派小黨「國民之黨」的候選人安哲秀，曾是一名醫師、電腦軟體企業家，他形容李在明的政見是不負責任的，並承諾若自己當選將推動學名藥降價與投資研發新療法。

報導指出，關於南韓落髮患者的實際人數，目前還沒有確切的官方數據，國民健康保險公團也只提供了每年到醫院治療的人數，2020年約為23萬人。濟州國立大學醫學院教授李相二表示，國民健保是用幫助患有嚴重疾病的人，若耗資數千億韓元來負擔落髮治療，那健保制度未來可能將步履蹣跚。

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